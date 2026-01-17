Al Cine Teatro Olimpia due appuntamenti imperdibili per grandi e piccini

Campobello di Mazara – Il Cine Teatro Olimpia riapre le sue porte con una nuova programmazione pensata per offrire esperienze cinematografiche coinvolgenti a tutta la famiglia. La sala, calda e confortevole, ospiterà due appuntamenti speciali che promettono emozioni e intrattenimento di qualità.

Alle 17.00 è in programma “SpongeBob: Un’avventura da pirati”, un film colorato e divertente, perfetto per i più piccoli ma capace di intrattenere anche gli adulti. Tra risate e colpi di scena, i giovani spettatori potranno immergersi nel mondo marino più famoso del grande schermo.

In serata, alle 18.45 e alle 21.30, spazio a un thriller avvincente: “Una di famiglia – The Housemaid”. La trama ruota attorno all’arrivo di una domestica in una casa apparentemente perfetta, dove segreti inquietanti verranno gradualmente svelati. Nulla è come sembra in questo film che terrà lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Tutti i film saranno proiettati in 4K con audio Dolby di ultima generazione, garantendo un’esperienza immersiva e di alta qualità per tutti i presenti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Cine Teatro Olimpia al numero 327 846 8409.

Non perdere l’occasione di vivere emozioni sul grande schermo in un ambiente accogliente e sicuro: al Cine Teatro Olimpia ogni spettacolo diventa un’esperienza indimenticabile!

