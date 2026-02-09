Addio al fisico Antonino Zichichi, orgoglio della Sicilia e della scienza mondiale

La comunità scientifica internazionale e l’Italia intera salutano uno dei protagonisti più autorevoli della fisica contemporanea. È scomparso all’età di 96 anni Antonino Zichichi, scienziato siciliano di fama mondiale, protagonista di ricerche fondamentali nel campo della fisica nucleare e subnucleare e tra gli studiosi che contribuirono in modo decisivo allo studio dell’antimateria.

La notizia della sua morte è stata confermata dal Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, istituzione da lui fondata e guidata per decenni, trasformata nel tempo in un punto di riferimento internazionale per la formazione e il dialogo tra i più grandi scienziati del mondo. Proprio da Erice, piccolo gioiello della provincia di Trapani, Zichichi ha saputo costruire un ponte tra la Sicilia e i principali laboratori di ricerca globali, dimostrando come il talento e la visione possano nascere e crescere ovunque.

Nel corso della sua lunga carriera scientifica, Zichichi ha firmato risultati di grande rilievo: dalla scoperta dell’antideutone alla determinazione della costante di accoppiamento delle interazioni deboli, fino alla misurazione del momento magnetico anomalo del muone e agli studi innovativi sulla struttura elettromagnetica del protone. Contributi che hanno segnato in modo duraturo l’evoluzione della fisica moderna.

Ma Antonino Zichichi non è stato soltanto uno scienziato di straordinario valore. È stato anche un grande divulgatore, un instancabile promotore della cultura scientifica e un uomo capace di parlare al grande pubblico con passione e chiarezza, portando temi complessi fuori dai laboratori e rendendoli patrimonio collettivo. Il suo stile diretto, la sua forte personalità e la capacità di collegare scienza, etica e società lo hanno reso una figura riconoscibile e amata anche al di fuori del mondo accademico.

Con la sua scomparsa, la Sicilia perde uno dei suoi figli più illustri, e l’Italia uno dei simboli della propria eccellenza scientifica. Rimane però viva la sua eredità: nelle ricerche che hanno cambiato la nostra comprensione dell’universo, nelle istituzioni che ha fondato e soprattutto nelle migliaia di giovani studiosi che, grazie al suo esempio, hanno scelto la strada della scienza. Un’eredità che continuerà a illuminare il futuro, ricordandoci che la conoscenza nasce sempre dal coraggio di fare domande più grandi di noi.

