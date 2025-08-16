Addio a Pippo Baudo, il Re della Televisione Italiana: una vita da leggenda tra Sanremo, musica e spettacolo

Pippo Baudo se n’è andato. Il “Re dei presentatori”, il volto più amato e riconoscibile della televisione italiana, è morto a Roma all’età di 89 anni. Con lui scompare non solo un grande conduttore, ma un pezzo di storia del nostro Paese.

📺 Una carriera irripetibile

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo ha attraversato oltre 60 anni di televisione, diventando il simbolo stesso del piccolo schermo. Ha condotto ben 13 edizioni del Festival di Sanremo, record condiviso solo con le altre leggende Mike Bongiorno e Amadeus, di cui cinque consecutive negli anni ’90.

Non solo Sanremo: Pippo ha portato nelle case degli italiani programmi entrati nella memoria collettiva come Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento. Oltre 150 format, tanti dei quali ideati da lui stesso.

🎤 Il “talent scout” che ha cambiato la musica italiana

Pippo non era solo un conduttore, ma un vero e proprio scopritore di talenti. Ha lanciato o valorizzato artisti che poi sono diventati icone: da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, da Lorella Cuccarini ad Andrea Bocelli, da Giorgia a Gigi D’Alessio.

Il suo fiuto era proverbiale. A lui devono tanto anche artisti come Al Bano, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Tosca D’Aquino, Beppe Grillo e molti altri.

🇮🇹 Un simbolo dell’Italia

Pippo Baudo non è stato solo televisione. Ha incarnato il volto più autentico dell’Italia del dopoguerra, raccontando il Paese attraverso lo spettacolo, la musica e la cultura. Con il suo stile elegante, garbato e sempre diretto, ha saputo unire generazioni diverse davanti alla tv.

Premiato con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, Baudo resterà per sempre “Pippo nazionale”.

💔 Il cordoglio di tutta Italia

La notizia della sua morte ha scosso istituzioni e mondo dello spettacolo. La Premier Giorgia Meloni lo ha definito «uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana». Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli lo ha ricordato come «la personificazione più autorevole e popolare di un pezzo fondamentale dell’autobiografia artistica italiana».

Dal Presidente del Senato Ignazio La Russa al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, fino a tanti colleghi, amici e fan: tutti hanno voluto rendere omaggio a un gigante che ha fatto sognare e sorridere milioni di italiani.

🌹 Addio SuperPippo

Con Pippo Baudo se ne va una leggenda, ma resta un’eredità incancellabile: quella di aver reso la televisione un’arte capace di emozionare e unire il Paese.

Grazie Pippo, la tua voce e il tuo sorriso resteranno per sempre nella memoria degli italiani.

