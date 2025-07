AC Trapani e GAL Valle del Belìce uniti per promuovere territorio e Rally: sabato il via da Partanna con la Red Bull

GIBELLINA, 25 luglio 2025 – Non solo motori, ma una sinergia concreta per valorizzare il territorio: l’Automobile Club Trapani e il GAL Valle del Belìce scendono in pista insieme per promuovere, attraverso il Rally, le bellezze culturali, naturalistiche e produttive della valle.

L’occasione è la seconda edizione del “Rally Valle del Belìce”, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio, con partenza da Partanna e organizzato dall’AC Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna. La gara è valida per il Campionato Siciliano e si preannuncia ricca di adrenalina… e di contenuti.

Un patto tra sport e territorio

L’annuncio dell’accordo è arrivato durante l’evento “Belice Arte & Fest 2025” al MAC di Gibellina, dove i presidenti Giovanni Pellegrino (AC Trapani) e Salvatore Sutera (GAL Valle del Belìce) hanno illustrato gli obiettivi della collaborazione.

“L’Aci non è solo sport – ha dichiarato Pellegrino – ma anche progettazione europea e promozione territoriale. Con una sede a Bruxelles e un protocollo con l’Enit, possiamo veicolare all’estero gli eventi che raccontano l’Italia migliore, anche quella del Belìce”.

“La nostra missione è valorizzare il territorio – ha ribadito Sutera – e lo sport, in particolare il Rally, è un volano straordinario. Questo accordo è un passo avanti verso una rete stabile di promozione integrata”.

Sabato il via da Partanna: in piazza anche la Red Bull

Il programma scatterà sabato 26 luglio:

🛠️ al mattino le verifiche tecniche,

🏁 nel pomeriggio lo shakedown,

🚗 e alle 18:00 la partenza ufficiale da Piazza Umberto a Partanna, dove si terrà anche un evento collaterale di grande impatto: sarà presente infatti una delegazione della Red Bull, con le iconiche auto promozionali che animeranno l’atmosfera.

Una manifestazione che accelera verso il futuro, ma con solide radici nel territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati