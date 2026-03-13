A Campobello di Mazara un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “Sì” per il referendum della magistratura

Il dibattito sulla riforma della magistratura arriva anche a Campobello di Mazara con un incontro pubblico dedicato alle ragioni del “Sì” in vista del referendum.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo alle ore 10.30, presso i locali Gulotta in Viale Risorgimento n. 74, dove il Comitato Sì Riforma ha organizzato un momento di confronto aperto ai cittadini per approfondire i contenuti della riforma e il significato del voto referendario.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di informazione e dialogo per permettere ai cittadini di comprendere meglio i temi della riforma della giustizia e le motivazioni che sostengono il voto favorevole.

Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Francesco Fulgo, mentre interverranno come relatori l’avvocato Giovanni Lentini, l’avvocato Antonino Gucciardo e l’avvocato Sara Alagna, che illustreranno gli aspetti principali della riforma e le prospettive di cambiamento del sistema giudiziario.

A moderare l’incontro sarà Michele Di Natale, che guiderà il dibattito e gli interventi.

L’evento è promosso dal Comitato Sì Riforma con l’organizzazione del dottor Enzo Cuttone e del geometra Giuseppe Gabriele, impegnati nella promozione del confronto pubblico sul territorio.

L’incontro rappresenta un momento di partecipazione civica in vista delle giornate di voto del 22 e 23 marzo, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla riforma della magistratura.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano informarsi, ascoltare le diverse posizioni e contribuire al dibattito su un tema centrale per il funzionamento della giustizia e delle istituzioni democratiche.