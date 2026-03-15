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A Campobello di Mazara torna l’altare in memoria dei mastri d’altare Baldassare Stallone e Girolama Giorgi

Mar 15, 2026

A Campobello di Mazara torna l’altare in memoria dei mastri d’altare Baldassare Stallone e Girolama Giorgi

Torna per il terzo anno consecutivo l’allestimento dell’altare organizzato dalla Pro Loco Costa di Cusa, in memoria dei mastri d’altare Baldassare Stallone e Girolama Giorgi.

Quest’anno l’installazione si trova nella ex Chiesa dell’Addolorata, nel cuore di Campobello di Mazara, offrendo ai visitatori un’occasione unica per ammirare da vicino la tradizione e l’arte sacra del territorio.

Eventi in programma

  • Cena coi Santi: Domenica delle Palme, 29 marzo. Un momento conviviale dedicato alla comunità, tra cultura e buon cibo.

  • Visite gratuite: Dal 31 marzo al 12 aprile, con orario 9:30-13:00 e 16:00-20:00. L’ingresso è libero, permettendo a turisti e residenti di scoprire i dettagli dell’allestimento.

L’iniziativa rappresenta non solo un tributo agli storici mastri d’altare locali, ma anche un’occasione per promuovere la cultura e la storia di Campobello di Mazara, valorizzando luoghi spesso poco conosciuti come l’ex chiesa dell’Addolorata.

La Pro Loco invita tutti a partecipare, immergendosi nell’arte e nella tradizione dei nostri antenati.

 

Di Redazione Redazione

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