A Campobello di Mazara torna l’altare in memoria dei mastri d’altare Baldassare Stallone e Girolama Giorgi

Cena coi Santi : Domenica delle Palme, 29 marzo. Un momento conviviale dedicato alla comunità, tra cultura e buon cibo.

Visite gratuite: Dal 31 marzo al 12 aprile, con orario 9:30-13:00 e 16:00-20:00. L’ingresso è libero, permettendo a turisti e residenti di scoprire i dettagli dell’allestimento.