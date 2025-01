Campobello di M. :SOLDOUT PER LO SPETTACOLO DI CABARET “HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA” DI GIOVANNI CACIOPPO, DOMENICA 26 GENNAIO, AL CINETEATRO OLIMPIA

SOLDOUT PER LO SPETTACOLO DI CABARET “HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA” DI

GIOVANNI CACIOPPO, DOMENICA 26 GENNAIO, AL CINETEATRO OLIMPIA

Soddisfazione del sindaco Castiglione, dell’assessore Greco e della Quintosol production per il

successo che sta riscuotendo la rassegna “Il bello di Sicilia 2”

Campobello di Mazara, 24/12/2025

Sta riscuotendo grande successo di pubblico la rassegna “Il bello di Sicilia 2” promossa dalla

Quintosol production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco

Giuseppe Castiglione.

Dopo gli straordinari successi riscossi dai primi due spettacoli del cartellone, che hanno visto

protagonisti artisti come Luisa Corna e Pietro Mazzocchetti, ha già fatto registrare il soldout il

cabaret “Ho scagliato la prima pietra”, che, domenica 26 gennaio, alle ore 18.30, al cine-teatro

Olimpia di Campobello di Mazara, porterà in scena il comico Giovanni Cacioppo, noto per le sue

partecipazioni a numerosi programmi televisivi tra cui Maurizio Costanzo Show, Scatafascio, Zelig,

Mai dire lunedì, Che tempo che fa e Colorado Café.

Attraverso il suo inconfondibile umorismo, nello spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”

Cacioppo porterà in scena un’illustrazione del genere umano meridionale degna di una

dissertazione scientifica da premio Nobel, offrendo consigli pratici su come evitare multe,

affrontare il ristorante in tempi di crisi e sopravvivere a vacanze low-cost e guidandoci con

sarcasmo in un viaggio per capire se ciò che facciamo è giusto, sbagliato, o semplicemente

inevitabile.

Il sindaco Giuseppe Castiglione, l’assessore allo spettacolo Gianvito Greco e i direttori artistici

Piero Di Stefano e Giacomo Maltese esprimono, dunque, soddisfazione per il successo già

registrato dalla rassegna “Il bello di Sicilia 2”.

