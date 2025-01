Il Comune di Misiliscemi ha approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027

Il Comune di Misiliscemi, con delibera di giunta, ha approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Il Piano è stato adottato nel rispetto dei documenti programmatici dell’Ente, e costituisce uno degli elementi per la redazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione 2025/2027. Il Piano Triennale in questione, che contiene lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro, costituisce il primo vero strumento di programmazione per l’attuazione degli studi di fattibilità, di identificazione e di quantificazione dei bisogni dell’Amministrazione comunale.

Il Piano definisce gli obiettivi e le risorse necessarie per raggiungerli, come peraltro l’attuale Amministrazione aveva indicato nel suo programma elettorale.

I programmi triennali devono essere coerenti con il bilancio dell’Ente: questo significa che gli appalti previsti nel programma devono essere finanziariamente sostenibili.

Nel programma triennale approvato dall’Amministrazione comunale, sono stati previsti una serie di interventi essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel Piano sono contenuti interventi già finanziati come quello della Scuola di Salinagrande e del Cisternone di Marracco, altri inseriti in strumenti di programmazione territoriale come FUA e GAL ELIMOS (Parco, Campo sportivo di Bonacerami, la ristrutturazione della sede comunale, Polo museale, Cimitero), la realizzazione del CCR comunale, la progettazione della rete fognaria e il relativo sistema di smaltimento, la realizzazione di un’area adibita a parcheggio e le relative attrezzature a Marausa Lido e non ultimi la redazione del PUG e del PDUM, strumenti essenziali per una pianificazione strategica del territorio comunale.

L’importo complessivo degli interventi per i tre anni ammonta a 15.078.000,00 euro.

