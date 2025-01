“GIOVANI UNITI E VINCENTI”: A TRAPANI UN EVENTO PER GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

Si terrà domani, 24 gennaio 2025 alle ore 18:00, presso la sala “Fulvio Sodano” di palazzo d’Alì a Trapani, l’evento di Confartigianato Giovani Imprenditori “Giovani Uniti e Vincenti”.

L’evento mira a riunire giovani imprenditori del territorio per discutere e condividere esperienze e opportunità di crescita.

Diversi i relatori che interverranno nel corso dell’incontro:

Giuseppe Sergi, presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Trapani, parlerà del ruolo di Confartigianato a supporto delle giovani imprese del territorio.

Francesco Nicotra di Finance Project Management, condividerà l’esperienza con lo sportello Informa Giovani e le nuove opportunità del 2025.

Emanuele Barbara, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Trapani, discuterà il ruolo delle istituzioni a supporto delle giovani aziende del territorio.

Lilly Ferro Fazio di Casa Vinicola Fazio, imprenditrice senior nel settore vitivinicolo, offrirà una testimonianza sulle sfide e le opportunità nel settore.

Valentina Graffeo, presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Trapani, affronterà il tema dell’orientamento al lavoro per i giovani e illustrerà gli strumenti incentivanti per la loro assunzione.

A moderare l’incontro, Roberto Valenti.

Durante la serata, inoltre, verranno premiati alcuni giovani imprenditori del territorio che nel 2024 hanno avviato la loro attività distinguendosi maggiormente.

«L’evento ‘Giovani Uniti e Vincenti’ – dice Giuseppe Sergi, presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Trapani – è un’iniziativa che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i giovani imprenditori del nostro territorio.

Confartigianato Giovani Trapani si impegna costantemente a sostenere le nuove generazioni che scelgono di intraprendere il cammino dell’imprenditoria, fornendo loro gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo ed in continua evoluzione.

Con questo evento – continua Sergi – vogliamo creare un momento di confronto e di crescita, mettendo a disposizione dei giovani imprenditori le competenze di esperti di settore che li guideranno nella gestione delle loro aziende. Inoltre, vogliamo celebrare il successo di alcuni giovani imprenditori che, con la loro abilità e il loro coraggio, si sono distinti negli ultimi anni.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, e in particolare i giovani imprenditori che parteciperanno. Sono certo che sarà un’occasione unica per creare una rete di relazioni e di scambi di esperienze in una terra ricca di potenzialità non del tutto sfruttate.

Insieme – conclude il presidente di Giovani Imprenditori Confartigianato Trapani – possiamo costruire un futuro migliore per Trapani, perché come disse Henry Ford “Se tutti avanziamo insieme, il successo arriverà da solo”».

«La piccola e media impresa sono il motore trainante dell’economia dell’Italia – spiega Antonino Bertolino, segretario di Confartigianato Imprese Trapani -. Non a caso, il Sud è stato trainante nel 2024 per il tessuto economico italiano. Confartigianato da anni spinge e lavora molto per la nascita e la crescita di nuove imprese fatte da imprenditori preparati, che sappiano gestire la propria azienda, che conoscano le opportunità e le agevolazioni a cui possono accedere e che trovino in Confartigianato il partner ideale per la loro crescita e il loro sviluppo».

