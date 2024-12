“La Coscienza di Zeno” con Alessandro Haber il 3 dicembre al Teatro Impero per la rassegna della Oddo Management

Si terrà martedì 3 dicembre, sempre con inizio alle ore 21, il secondo appuntamento della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo, “Gli estremi del teatro”. Si tratta di “La coscienza di Zeno” con Alessandro Haber, e con Alberto Fasoli, Valentina Violo, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Stefano Scandaletti, Giovanni Schiavo, per la regia di Paolo Valerio. Capolavoro della letteratura del Novecento, romanzo ironico e di affascinante complessità, La coscienza di Zeno ha celebrato nel 2023 i cent’anni dalla pubblicazione ed è stata sempre interpretata da grandi attori, come Renzo Montagnani, Giulio Bosetti, Alberto Lionello che fu anche protagonista dello sceneggiato Rai e, nella successiva edizione televisiva, Johnny Dorelli. Nel nuovo allestimento a firma di Paolo Valerio, Zeno avrà il volto di Alessandro Haber, un attore dal carisma potentissimo e dall’istinto scenico assolutamente personale, che fuori da ogni cliché sa coniugare ironia e profondità in ogni interpretazione. I prossimi spettacoli in programma si terranno il 24 gennaio, il 4 febbraio, il 1° marzo, il 16 marzo e il 3 aprile.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it

I biglietti sono già acquistabili su https://www.liveticket.it/

