Oggi e domani , Open Day all’Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico” di Trapani

L’Istituto apre le porte a studenti e genitori delle classi terze della scuole medie di I grado di tutta la provincia.

Sabato 23 e domenica 24 novembre, le aule e i laboratori dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico”, in via Salemi 49 a Trapani, saranno aperti per accogliere genitori e studenti delle classi terze delle scuole medie di I grado del territorio.

Le due giornate di Open day, tra laboratori e workshop, intendono orientare gli studenti nella scelta dell’indirizzo di studio da frequentare da settembre 2025, affinché la scelta stessa sia supportata dalle necessarie informazioni.

Gli studenti delle classi terze, infatti, tra poche settimane dovranno scegliere la scuola da frequentare dal prossimo anno, ma soprattutto la scuola che li guiderà verso la costruzione del loro futuro.

Nel corso dell’intera giornata di sabato e della mattina di domenica, gli studenti potranno partecipare a ministage e a tantissime attività laboratoriali, in grado di sviluppare nei giovanissimi studenti la consapevolezza sulle opportunità formative offerte dai diversi indirizzi di studio dell’Istituto.

Ad accogliere studenti e genitori, ci saranno i docenti, ma anche tanti studenti che già frequentano l’istituto e che aiuteranno i loro pari a scoprire ogni opportunità offerta dai diversi indirizzi di studio che, in via Salemi, sono davvero tanti: Grafica e Comunicazione – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica, materiali e Biotecnologie Sanitarie o Ambientali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Professionale Servizi culturali e dello Spettacolo – Professionale Moda.

Appuntamento il 23 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Il 24 novembre, invece, porte aperte solo di mattina, dalle 9 alle 13.

Altri due appuntamenti sono già in programma per Dicembre: il 14 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30, mentre il 15 dicembre dalle 9 alle 13.

Gli Open day si concluderanno a Gennaio con altri due incontri: il 18 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30, mentre il 19 gennaio dalle 9 alle 13.

