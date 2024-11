GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI. I CARABINIERI FORESTALI DEL CENTRO ANTICRIMINE NATURA DI PALERMO DONANO 60 PIANTE A DUE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ DI PALERMO.

Palermo, 21 novembre 2024. Il 21 novembre di ogni anno ricorre la Giornata

Nazionale degli Alberi, le origini di questa festa risalgono al 1872, quando negli Stati

Uniti un Governatore, decise di dedicare questa giornata alla piantagione degli alberi.

In Italia venne celebrata per la prima volta nel 1898 si iniziativa dell’allora Ministro

della Pubblica Istruzione.

Da allora la tradizione si ripete e nel 2013 con la Legge n. 10 è stata formalmente

istituita la “Giornata Nazionale degli Alberi” con l’obiettivo di promuovere politiche

di riduzione delle emissioni, di sensibilizzare riguardo l’importanza della prevenzione

del dissesto idrogeologico e della protezione del suolo, della necessità di perseguire il

miglioramento della qualità dell’aria, nonché della valorizzazione delle tradizioni

legate all'albero nella cultura italiana.

Gli alberi sono infatti elementi fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare

nella città, contribuiscono a contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la

vivibilità degli insediamenti urbani. Sono fonte di risorse preziose e rappresentano un

simbolo del rapporto tra uomo e natura.

Anche i Carabinieri forestali celebrano ogni anno la giornata dell’Albero, donando

alle scuole che ne fanno richiesta le piante riprodotte presso i vivai forestali dei

Reparti Carabinieri per la Biodiversità.

Ieri mattina, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo si sono recati

presso l’I.C. Sperone – Pertini (plesso S. Pertini) e presso l’I.C.S. Uditore-Setti

Carraro (plesso I. Buttitta) per donare alle scuole 60 esemplari di specie forestali

autoctone tra cui degli splendidi esemplari di Leccio, Carrubbo, Viburno e Alloro

oltre a due talee dell’Albero Falcone, ovvero due piante “figlie” dell’esemplare di

Ficus Macrophylla creato per duplicazione dall’esemplare che cresce in via

Notarbartolo, davanti a quella che era l’abitazione del giudice Giovanni Falcone e

della moglie Francesca Morvillo.

Durante l’incontro gli oltre 200 studenti presenti, sono stati sensibilizzati

sull’importanza della salvaguardia ambientale ed in particolare sul ruolo strategico

degli alberi nell’equilibrio ecosistemico globale.

Inoltre con l’occasione è stato spiegato agli studenti il progetto “Un Albero per il

futuro” ideato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: dar vita ad un enorme

bosco diffuso a cui ciascuna scuola contribuirà, monitorando la crescita del bosco tramite il sito internet unalberoperilfuturo.rgpbio.it che, grazie alla geolocalizzazione

di ciascuna pianta – operazione anch’essa fatta dagli studenti – restituirà

l’aggiornamento sul quadro complessivo nazionale del bosco diffuso e fornirà

informazioni sul risparmio in anidride carbonica che il loro albero avrà comportato

nell’atmosfera in relazione al suo accrescimento.

Per l’Arma dei Carabinieri si tratta di un progetto ambizioso per aiutare a contrastare

i reati ambientali grazie alla prevenzione e all’educazione alla legalità ambientale.

