Campobello un week end con “Nocellara Expo”, la Sagra dell’Olio e dell’Oliva

“Nocellara Expo” è la Sagra dell’Olio e dell’Oliva giunta alla sua seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione si terrà da oggi sino a domani sera a Campobello di Mazara. Il “Nocellara Expo” nasce così: “L’idea è nata da una richiesta di fare diventare Dop l’oliva del Belice e così dargli un marchio. Grazie all’Unione Europea e alla Regione siciliana, l’evento è stato denominato Nocella Expo coinvolgendo i 7 comuni trapanesi produttori della specifica oliva, ovvero Poggioreale, Castelvetrano, Santa Ninfa, Campobello, Salaparuta, Gibellina e Partanna; gli altri territori fanno l’oliva ma non la Nocellara che si presta molto bene sia come prodotto da mensa sia da olio, un olio ricco di sostanze organolettiche particolari. Organizza il Comune di Campobello di Mazara perchè è qui il centro in cui si produce la Nocellara.

Sarà una manifestazione ricca di contenuti: si inizia oggi alle ore 16 e si prosegue domenica già dalle ore 10 del mattino, con gli stand degli espositori e produttori di olio e oliva, miele, mandorle, street food, degustazione di prodotti tipici, live music e un’area giochi riservata ai bambini, il tutto lungo la via Garibaldi. Gli organizzatori vogliono bissare il successo della prima edizione che è stata molto partecipata; le agenzie di viaggi hanno portato in città pullman di visitatori, hanno fatto tappa anche camperisti per godersi una gita fuori porta. E’ previsto anche un tour degli oleifici e degli opifici di lavorazione della Nocellara del Belice a bordo del TrenOlio, visite al laboratorio dolciario di antiche tradizionio a Palazzo Accardi e al museo degli antichi mestieri presso Baglio Florio-Cave di Cusa. Nocellara Expo è organizzata dal Comune di Campobello con la Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca e Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), Pro Loco Campobello, Costa di Cusa, Lavoratori in Festa.