Il dott. Andrea Giacalone, 59 anni, attuale segretario generale del Comune di Marsala è il

nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Trapanese per la

Legalità e lo Sviluppo.

Componenti del Cda oltre al Presidente Giacalone (designato al Cda dall’Assemblea

Consortile) sono il dott. Luciano Zanta Platamone (designato dal Prefetto quale

componente effettivo) è il dott. Vito Adamo (anch’egli designato dall’Assemblea

Consortile).

L’insediamento del nuovo Cda è avvenuto la scorsa settimana alla Prefettura di Trapani

alla presenza del presidente dell’Assemblea, il sindaco di Partanna dott. Francesco Li

Vigni, del direttore generale dott.ssa Letizia Interrante e del direttore finanziario del

Consorzio, il dott. Giovanni Giambalvo.

Grazie all’insediamento del nuovo Cda il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo

Sviluppo torna pienamente operativo dopo un periodo di rallentata azione, proponendosi

un pieno rilancio delle attività con l’obiettivo di proseguire i programmi di legalità con

attenzione particolare ai Beni Confiscati alla mafia.

L’insediamento del Cda va inoltre a completare un processo di rinnovamento della

“Governance” dello stesso Consorzio che ha visto lo scorso gennaio l’elezione del sindaco

di Partanna Francesco Li Vigni a presidente dell’Assemblea e del segretario generale del

comune di Partanna dott.ssa Letizia Interrante a direttore generale.

E grazie all’insediamento del Cda, nei giorni scorsi, sono stati già sbloccati ed approvati

alcuni atti importanti: il riaccertamento dei residui e dei rendiconti degli anni 2021, 2022 e

2023, il Documento Unico di Programmazione e lo schema di Bilancio triennale

2024/2026. “Atti fondamentali – sottolinea il direttore finanziario Giambalvo – che

dimostrano che il Consorzio ha i conti in ordine e che ha solo necessità di un rilancio”.

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo – L’addetto stampa Salvatore Ettore Bruno –

www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com – Cell: 389 9978383 – 3336191971

E-mail: brunoettore887@gmail.com – info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com

“Con l’insediamento del Cda – commenta il neo presidente Giacalone – si può riavviare

un’attività che per varie ragioni è stata per troppo tempo rallentata, dando risposte ad

associazioni ed Enti che hanno partecipato ai programmi della legalità degli anni passati e

programmando le nuove attività nel rispetto delle direttive che l’Assemblea dei Comuni e

della Prefettura andranno ad esprimere”.

Compiacimento per l’insediamento del Cda viene espresso dal dott. Francesco Li Vigni,

Sindaco di Partanna e Presidente dell’Assemblea di cui fanno parte la Prefettura ed i

Comuni di Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano,

Calatafimi-Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna.

“Si riparte” commenta Li Vigni “con l’obiettivo di una proficua azione in tema di Beni

confiscati alla mafia e legalità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...