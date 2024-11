Palermo: carabiniere in convalescenza sventa un furto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato.

A sventare il colpo è stato un Carabiniere in convalescenza per motivi di servizio che, ad inizio ottobre, aveva riportato delle lesioni durante un arresto per resistenza. Il militare mentre si trovava in una pizzeria nei pressi di via Pitrè, ha notato il presunto ladro in azione; il borseggiatore infatti, con una mossa fulminea, era riuscito a sfilare un portafoglio contenuto all’interno di una borsa poggiata su una sedia del locale. Il militare quindi, realizzata la dinamica dei fatti, non ci ha pensato due volte, ed è immediatamente intervenuto fermando il malvivente che, dopo aver messo a segno il furto ha tentato di allontanarsi indisturbato.

Il Carabiniere una volta bloccato il 40enne, ha avvisato la centrale operativa ed atteso l’arrivo dei colleghi ai quali ha consegnato l’indagato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

