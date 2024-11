VENTOTTO RAGAZZI SPAGNOLI IN FONDAZIONE PER CONOSCERE LE “BUONE PRATICHE” DI INTEGRAZIONE

L’esperienza delle buone pratiche della Fondazione “San Vito Onlus” testimonianza di integrazione, e poi la visita del centro storico della città di Mazara del Vallo. Ventotto giovani spagnoli (la maggior parte provenienti da Madrid) hanno fatto tappa in città ospiti della Fondazione guidata dal presidente Vito Puccio. Gli spagnoli seguono il Servizio civile europeo e, grazie alla collaborazione con il Cesie di Palermo, stanno svolgendo attività di tirocinio in Sicilia. Così hanno deciso di venire a Mazara del Vallo per conoscere la realtà della Fondazione San Vito Onlus. Presso la sede di via Casa Santa hanno incontrato le donne del “Progetto donna” e il presidente Vito Puccio ha illustrato le attività che svolge la Fondazione: dalle mense fraterne all’attività per gli anziani e i giovani figli di famiglie immigrate, alla gestione dei beni confiscati al centro diocesano “Operatori di pace”. Poi la visita del centro storico della città con don Leo Di Simone, direttore del centro diocesano. Tra i siti visitati anche la Cattedrale e la chiesa di San Francesco. Ai ragazzi spagnoli è stato poi offerto il pranzo a base di cous cous preparato dalle donne tunisine che frequentano il “Progetto donna”.

