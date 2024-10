Si attendono accese sfide tra i piloti siciliani, sempre presenti e protagonisti in tutte gli appuntamenti del CIREAS. Stasera alle 19.31 arrivo della prima tappa.

Sotto un cielo quasi primaverile sul lungomare di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, cuore pulsante della regolarità siciliana, ha preso il via alle 15.01 dal lido Monnalisa il quart’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Trofeo Cave di Cusa. I 30 equipaggi stamattina hanno dapprima effettuato le verifiche tecniche e sportive a Campobello, salvo poi presentarsi allo Start vista mare.

“Ho visto la Tabella Tempi e Distanze – ha detto Mario Passanante, in coppia con Alessandro Molgora su Fiat 508C – e ne ho apprezzato la precisione. Peraltro faremo due tappe su 75 P.C. e ci divertiremo certamente anche perché questo territorio esprime una grande professionalità in seno a questa disciplina. Per quanto riguarda le nostre aspettative, inutile negare che avendo vinto cinque edizioni punteremo a vincere per la sesta volta ma gli altri equipaggi sono fortissimi e quindi sarà una gara divertente e combattuta”.

“Siamo fieri di essere qui – ha detto Francesco Di Pietra, in gara con il figlio Giuseppe su Fiat 508 C della Franciacorta Motori – e poter dare il nostro contributo sportivo al Cave di Cusa. Dal 1962 la disciplina della Regolarità è nel nostro DNA e siamo felici di poter esprimerci in una gara ben organizzata e ben diretta”.

Sono arrivati in forze, dimostrando grande senso di sportività i 5 equipaggi della scuderia polesana Rovigo Corse: “Da quando ero ragazzo – spiega Diego Verza su A112 in coppia con Agostino Sircello – seguivo le gesta sportive della scuola campobellese. Oggi abbiamo deciso di essere presenti in Sicilia, avendo affrontato sì una trasferta certamente impegnativa, ma siamo ripagati da una organizzazione impeccabile ed ospitale”.

Tornando alla gara, dopo lo Start, gli equipaggi si sono cimentati direttamente nella Power Stage Classic, poi tappa a Mazara del Vallo in contrada Gorghi Tondi sul lago Preola, per poi giungere a Torretta Granitola dove è previsto altro C.O. e tornare a Tre Fontane per un controllo orario ancora al Monnalisa. Dopo ancora un C.O. al Lido Monnalisa, si percorreranno le medesime prove ma all’inverso, ovvero da Tre Fontane a Torretta Granitola a Mazara del Vallo con arrivo alle ore 19.31 presso l’azienda Chiraema, dove è prevista una sosta con apericena e C.O. A Campobello alle 19.35 partirà la prova facoltativa della Targa Nino Buffa, colui che ha ideato la 12 ore in notturna. Al termine della prova vi sarà la premiazione della gara Turistica sempre a Campobello di Mazara.

Domani alle ore 8.30 da Via Garibaldi a Campobello di Mazara scatterà la seconda tappa in direzione Selinunte dove gli equipaggi avranno anche la possibilità di visitare la splendida area archeologica. Già disponibile nell’apposita sezione “immagini” di acisport.it un’apia gallery fotografica aggiornata in tempo reale.

