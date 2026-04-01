1 Maggio a Tre Fontane: il party anni ’90 che ha fatto ballare la costa siciliana

C’è qualcosa di magico che succede quest’anno il primo maggio a Tre Fontane.
Non è solo una festa. Non è solo musica. È un’esplosione di energia, nostalgia e libertà che trasforma questo angolo di Sicilia in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.
Il prossimo 1 maggio 2026, Tre Fontane si prepara a diventare uno degli epicentri della festa in Sicilia.
Non il solito evento. Non la solita giornata.
Ma un’esperienza che promette musica, energia e un tuffo diretto negli anni ’90.
Protagonista assoluto sarà Radio Time 90, il format che sta facendo ballare piazze e isole in tutta la regione.
“Che viaggio incredibile tra le meravigliose piazze siciliane e le nostre isole!”
Un tour che ha già acceso la Sicilia e che adesso è pronto a portare tutta la sua carica anche sulla costa di Campobello.
- Il concept è semplice ma potentissimo:
solo grandi hit anni ’90
DJ set coinvolgente
pubblico protagonista
atmosfera da festa continua
Il risultato? Una piazza che si trasformerà in una pista a cielo aperto.
Non è solo intrattenimento.
È uno di quegli eventi che creano connessioni, che fanno vivere il territorio e che attirano persone da tutta la provincia… e non solo.
Ogni tappa di Radio Time 90 ha lo stesso effetto:
trasforma luoghi in esperienze, momenti in ricordi.
E Tre Fontane ha tutte le carte in regola per diventare una delle date più calde del tour.