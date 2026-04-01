Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

DALLA PROVINCIA

1 Maggio a Tre Fontane: il party anni ’90 che ha fatto ballare la costa siciliana

Apr 1, 2026

C’è qualcosa di magico che succede quest’anno il primo maggio a Tre Fontane.
Non è solo una festa. Non è solo musica. È un’esplosione di energia, nostalgia e libertà che trasforma questo angolo di Sicilia in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.
Il prossimo 1 maggio 2026, Tre Fontane si prepara a diventare uno degli epicentri della festa in Sicilia.

Non il solito evento. Non la solita giornata.
Ma un’esperienza che promette musica, energia e un tuffo diretto negli anni ’90.

Protagonista assoluto sarà Radio Time 90, il format che sta facendo ballare piazze e isole in tutta la regione.

“Che viaggio incredibile tra le meravigliose piazze siciliane e le nostre isole!”
Un tour che ha già acceso la Sicilia e che adesso è pronto a portare tutta la sua carica anche sulla costa di Campobello.

  • Il concept è semplice ma potentissimo:
    solo grandi hit anni ’90
    DJ set coinvolgente
    pubblico protagonista
    atmosfera da festa continua

Il risultato? Una piazza che si trasformerà in una pista a cielo aperto.

Non è solo intrattenimento.
È uno di quegli eventi che creano connessioni, che fanno vivere il territorio e che attirano persone da tutta la provincia… e non solo.

Ogni tappa di Radio Time 90 ha lo stesso effetto:
trasforma luoghi in esperienze, momenti in ricordi.

E Tre Fontane ha tutte le carte in regola per diventare una delle date più calde del tour.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

DALLA PROVINCIA

L’avvocato Gaspare Passanante difende Sonia Cudia: «Totale estraneità ai fatti»

Apr 4, 2026
DALLA PROVINCIA

Inchiesta Università- Nota della Gesan

Apr 4, 2026
DALLA PROVINCIA

Campobello di Mazara, assoluzione piena: smentite le accuse del 2020 sulla presunta somministrazione illecita di manodopera.

Apr 4, 2026

You missed

POLITICA

GIOVANI IN CAMPO: GIUSEPPE MICCICHÈ A SOSTEGNO DI PIERO DI STEFANO CON LA COPPIA GULOTTA – MARGIOTTA

5 Aprile 2026 Redazione Redazione
POLITICA

Intervista sul nostro blog a Maria Moceri, candidata al Consiglio Comunale di Campobello di Mazara

4 Aprile 2026 Redazione Redazione
Editoriale

Lettera al nostro blog da parte di Gio’ Stallone sul significato della parola Turismo

4 Aprile 2026 Redazione Redazione
DALLA PROVINCIA

L’avvocato Gaspare Passanante difende Sonia Cudia: «Totale estraneità ai fatti»

4 Aprile 2026 Redazione Redazione