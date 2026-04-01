1 Maggio a Tre Fontane: il party anni ’90 che ha fatto ballare la costa siciliana

C’è qualcosa di magico che succede quest’anno il primo maggio a Tre Fontane.

Non è solo una festa. Non è solo musica. È un’esplosione di energia, nostalgia e libertà che trasforma questo angolo di Sicilia in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Il prossimo 1 maggio 2026, Tre Fontane si prepara a diventare uno degli epicentri della festa in Sicilia.

Non il solito evento. Non la solita giornata.

Ma un’esperienza che promette musica, energia e un tuffo diretto negli anni ’90.

Protagonista assoluto sarà Radio Time 90, il format che sta facendo ballare piazze e isole in tutta la regione.

“Che viaggio incredibile tra le meravigliose piazze siciliane e le nostre isole!”

Un tour che ha già acceso la Sicilia e che adesso è pronto a portare tutta la sua carica anche sulla costa di Campobello.

Il concept è semplice ma potentissimo:

solo grandi hit anni ’90

DJ set coinvolgente

pubblico protagonista

atmosfera da festa continua

Il risultato? Una piazza che si trasformerà in una pista a cielo aperto.

Non è solo intrattenimento.

È uno di quegli eventi che creano connessioni, che fanno vivere il territorio e che attirano persone da tutta la provincia… e non solo.

Ogni tappa di Radio Time 90 ha lo stesso effetto:

trasforma luoghi in esperienze, momenti in ricordi.

E Tre Fontane ha tutte le carte in regola per diventare una delle date più calde del tour.

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