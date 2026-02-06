Campobello News

⚠️ ALLARME TRUFFE AGLI ANZIANI A CAMPOBELLO DI MAZARA

Feb 6, 2026

Il Sindaco di Campobello di Mazara lancia un avviso urgente alla cittadinanza: sono giunte segnalazioni attendibili sulla presenza di malviventi che si aggirano nel territorio comunale con l’obiettivo di truffare soprattutto le persone anziane.

Secondo quanto comunicato, alcune pattuglie dei Carabinieri sono già impegnate in un’intensa attività di vigilanza, proprio per prevenire e sventare questi tentativi di raggiro.

👉 Massima attenzione:

  • non aprite la porta a sconosciuti;

  • diffidate di telefonate o visite con pretesti “credibili” (finti tecnici, forze dell’ordine, parenti in difficoltà);

  • in caso di dubbio, contattate immediatamente le Forze dell’Ordine.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per proteggere i più fragili e garantire la sicurezza dell’intera comunità.

📢 CampobelloNews invita a condividere questo avviso, soprattutto con anziani e familiari.

Di Redazione Redazione

