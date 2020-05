Tecnologia: Proiettori intelligenti XGIMI la potenza del cinema, a casa tua

Proiettori intelligenti XGIMI: la potenza del cinema, a casa tua

I proiettori XGIMI trasformano ogni muro bianco in un enorme display, per vivere una vera e propria esperienza audiovisiva senza precedenti: scoprili su GoCamera.it Una resa professionale senza precedenti, per questa fascia di prezzo: sono i proiettori portatili XGIMI, compatti e di design, soluzioni super-smart progettate da un brand leader nella videoproiezione. Questi proiettori sono perfetti sia tra le mura domestiche che fuori, e trasformano ogni evento, piccolo o grande che sia, in un vero successo. A completare l’esperienza visiva e di usabilità, sono disponibili tutta una serie di accessori dedicati come borse per il trasporto, treppiedi e supporti, per adattare il dispositivo davvero a qualsiasi tipo di necessità. Della famiglia XGIMI fanno parte diversi modelli, che tra loro hanno comunque caratteristiche tecniche in comune: proiezioni in Full HD e 4K supportato, casse Harman/Kardon per un audio sublime, autofocus automatico ultra preciso, batterie con elevata autonomia (fino a 8 ore con una sola ricarica), Google Assistant e Chromecast integrato e infinite possibilità per il tuo intrattenimento.

Ma ora, vediamo nel dettaglio ciascuno di loro cosa offre.

XGIMI MoGo

XGIMI MoGo è il primo proiettore portatile ad alte prestazioni: sorgente luminosa a LED, una potenza di 210 Lumen e una batteria da 10.400 mAh con autonomia notevole. Un’interessante funzione di XGIMI MoGo è la correzione trapezoidale che regola lo schermo fino a 40° gradi, sia in verticale che in orizzontale. MoGo imposta da solo e al meglio la messa a fuoco, che è istantanea e di ben 10.000 punti.

XGIMI MoGo vanta l’audio perfettamente bilanciato delle casse Harman/Kardon, e si può usare anche da solo come speaker Bluetooth: garantisce fino a 300 brani con una sola carica.

Grazie ad Android TV 9.0, XGIMI MoGo si collega a Youtube, giochi e app, per un intrattenimento senza limiti. Inoltre, si connette a dispositivi esterni come console di gioco tramite HDMI, USB o wireless.

Scopri XGIMI MoGo → XGIMI MoGo Pro il miglior proiettore di queste dimensioni sul mercato. Uno dei punti di forza di XGIMI MoGo Pro è la rivoluzionaria tecnologia DLP, che fornisce un’immagine con risoluzione nativa di 1920×1080 pixel, molto di più rispetto ai proiettori tradizionali. In più, supporta il 4K e l’Ultra HD, per una resa che altri proiettori di queste dimensioni non riescono ad offrire. La qualità delle proiezioni di XGIMI MoGo Pro è chiara e sempre ottimizzata grazie all’autofocus super preciso, alla correzione trapezoidale e alla potenza dei 300 Lumen. Anche XGIMI MoGo Pro può essere usato come cassa Bluetooth di qualità (sempre Harman/Kardon, dal suono eccellente e immersivo), e soprattutto a lungo, grazie alla batteria da 10.400 mAh. Scopri XGIMI MoGo Pro →

XGIMI Halo

Una delle punte di diamante di questo brand, e il proiettore portatile più luminoso di sempre: XGIMI Halo non si risparmia, e regala una qualità d’immagine nettamente superiore a quella che solitamente si trova negli altri proiettori portatili presenti sul mercato. Tecnologia DLP che proietta video in Full HD, 4K e Ultra HD, autofocus automatico a 10.000 punti integrato per catapultarsi dentro al proprio film preferito, correzione trapezoidale a 4 punti, e proiezione da 600 a 800 Lumen. Il muro bianco di casa diventerà un maxi schermo perfettamente nitido. XGIMI Halo consuma meno della metà di una TV tradizionale, garantendo proiezioni decisamente superiori grazie alla sua efficiente fonte di luce a LED. La batteria è da 17,100 mAh. Il set personalizzato di altoparlanti Harman / Kardon è da 5W: il coinvolgimento è assicurato, suoni chiari e bassi profondi. Insomma, l’ideale per godere di una vera e propria esperienza home cinema: contrasti bilanciati, audio eccezionale e divertimento assicurato.

Scopri XGIMI Halo →

XGIMI H2

Potente e dalla resa professionale, il più professionale. Le specifiche tecniche di XGIMI H2 non mentono: 1350 Lumen che ottimizzano la visione anche diurna, estensione fino a 300 pollici senza perdere nitidezza, correzione trapezoidale automatica e 3D supportato. Le proiezioni in Full HD di XGIMI H2 sono di elevata qualità: il Bluetooth 4.0 e il WiFi dual-band da 2,4 / 5GHz infatti, garantiscono una trasmissione video più stabile e quindi un’esperienza visiva decisamente fluida. Una delle particolarità di questo proiettore è il copriobiettivo automatico, che si chiude allo spegnimento e si apre all’accensione: in questo modo, XGIMI H2 resta protetto da polvere e graffi, e si conserva meglio senza rovinarsi nel tempo. Come gli altri proiettori XGIMI, dispone di messa a fuoco automatica e intelligente: ma in più, ha una tecnologia di compensazione del movimento che proietta le immagini nel miglior modo possibile, e un doppio altoparlante Harman/Kardon da 16W. L’hardware ad alte prestazioni di XGIMI H2 soddisfa le richieste più esigenti, e vanta nella sua parte posteriore due porte HDMI, una USB 3.0, una USB 2.0, una porta ethernet, un jack audio da 3,5 mm e un’uscita ottica. Sono collegabili praticamente tutti i dispositivi, per proiettare film, spettacoli e videogiochi preferiti vivendo un’esperienza full-immersion.

Scopri XGIMI H2 →

Movies on the Go

I proiettori XGIMI sono davvero unici rispetto a tutti gli altri, perché ricchi di dettagli che fanno la differenza. Le immagini sgranate sono solo un ricordo, è proprio come avere il cinema a casa propria: tutto ciò che serve è una parete, e XGIMI supererà sia i limiti imposti dai display tradizionali che ogni tua aspettativa.

Maggiori info su https://www.gocamera.it/xgimi

