Volley. Sorteggiati i gironi del Campionato Europeo under 18 maschile

REDAZIONE – Si è svolto ieri il sorteggio del Campionato Europeo under 18 maschile che si giocherà in Italia a Marsicovetere e Lecce dal 5 al 13 settembre 2020. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza sono stati inseriti nella pool I, insieme a: Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia e Finlandia.

Nell’altro girone (pool II) si affronteranno: Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia e Polonia. Tutte le gare della pool I si svolgeranno a Marsicovetere, mentre la pool II si disputerà a Lecce, sede anche delle gare che assegneranno le medaglie.

Questo il commento del tecnico azzurro Vincenzo Fanizza dopo il sorteggio: “Molte squadre le conosceremo solo durante l’Europeo, a causa dell’emergenza legata al Covid-19 i tornei di qualificazione non si sono infatti disputati. Questa sarà una delle difficoltà maggiori, noi cercheremo di farci trovare pronti scendendo in campo con l’obiettivo di affrontare tutte le avversarie al massimo. Non possiamo dire c’è una partita facile o una difficile, pensiamo prima a noi e poi agli altri.

In queste settimane stiamo lavorando duramente per trovare un’impostazione di gioco, non è facile tenendo conto del periodo di inattività dei ragazzi e del fatto che non hanno potuto fare esperienza nelle finali regionali e nazionali.

Tutto diventa più complicato, non lo dico assolutamente per lamentarmi, ma solo per far capire che in questa stagione così particolare, sia il programma di lavoro, sia il percorso di crescita sono differenti.

Vogliamo arrivare nella migliore condizione possibile al torneo e non mi riferisco solo all’aspetto tecnico, ma anche a quello mentale. La squadra deve mantenere la giusta tranquillità, senza avvertire troppo la pressione, dovuta al fatto di giocare in casa.

Durante i collegiali non è stato facile continuare ad allenarsi, leggendo e sentendo le notizie legate ai contagi. Ti rimane sempre il dubbio che magari il torneo non venga disputato, è difficile rimanere sereni.

Detto questo, la motivazione di scendere in campo è davvero grande e i ragazzi in palestra ce la stanno mettendo tutta per migliorarsi. Noi vogliamo dare all’intero movimento pallavolistico un segnale di ripartenza e speranza”.



I GIRONI



Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia.

Pool II (Lecce): Rep. Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia.

