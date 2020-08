Volley. Il calendario del Campionato Europeo U18 maschile    

REDAZIONE – È stato ufficializzato il calendario del Campionato Under 18 maschile, in programma dal 5 al 13 settembre a Marsicovetere (Potenza) e Lecce. Alla rassegna continentale prenderanno parte gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, che nella prima fase saranno impegnati a Marsicovetere (Pool I) contro: Finlandia 5/9, Turchia 6/9, Belgio 7/9, Bulgaria 9/9 e Slovacchia 10/9.

La Pool II, invece, si svolgerà a Lecce dove scenderanno in campo: Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia e Polonia.

Al termine della fase a gironi la città salentina ospiterà le gare che assegneranno le medaglie, mentre a Marsicovetere si giocheranno i match validi per il 5°-8° posto.

IL CALENDARIO

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia.

1a Giornata – 5 settembre

ore 15 Turchia-Slovacchia

ore 17.30 Belgio-Bulgaria

ore 20 Italia-Finlandia

2a Giornata – 6 settembre

ore 15 Finlandia-Bulgaria

ore 17.30 Slovacchia-Belgio

ore 20 Italia-Turchia

3a Giornata – 7 settembre

ore 15 Bulgaria-Slovacchia

ore 17.30 Turchia-Finlandia

ore 20 Belgio-Italia

4a Giornata – 9 settembre

ore 15 Finlandia-Slovacchia

ore 17.30 Turchia-Belgio

ore 20 Italia-Bulgaria

5a Giornata – 10 settembre

ore 15 Belgio-Finlandia

ore 17.30 Bulgaria-Turchia

ore 20 Slovacchia-Italia

Pool II (Lecce): Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia.

1a Giornata – 5 settembre

ore 15 Francia-Germania

ore 17.30 Russia-Bielorussia

ore 20 Rep. Ceca-Polonia



2a Giornata – 6 settembre

ore 15 Polonia-Germania

ore 17.30 Bielorussia-Francia

ore 20 Rep.Ceca-Russia

3a Giornata – 7 settembre

ore 15 Germania-Bielorussia

ore 17.30 Russia-Polonia

ore 20 Francia-Rep.Ceca



4a Giornata – 9 settembre

ore 15 Polonia-Bielorussia

ore 17.30 Russia-Francia

ore 20 Rep.Ceca-Germania



5a Giornata – 10 settembre

ore 15 Francia-Polonia

ore 17.30 Germania-Russia

ore 20 Bielorussia-Rep.Ceca

Semifinali 5°- 8° posto – 12 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 20 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 12 settembre (Lecce)

ore 17 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto – 13 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 e ore 20

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 13 settembre (Lecce)

ore 17.00 e ore 20

