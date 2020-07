[Volley] Europei Under 19 Femminili sorteggiati i gironi della Fase Finale

Si è svolto oggi in Lussemburgo il sorteggio del Campionato Europeo under 19 femminile, che si disputerà dal 22 al 30 agosto in Bosnia ed Erzegovina e Croazia.

Le azzurrine di Massimo Bellano, detentrici del trofeo continentale, sono state inserite nella Pool 1 (a Zenica), insieme a: Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Slovacchia, Bielorussia, Polonia. La pool 2 (a Osijek) è invece composta da: Croazia, Russia, Turchia, Germania, Bulgaria e Francia.

Come da tradizione al termine della fase a gironi le prime due classificate di ogni pool si affronteranno nelle semifinali incrociate e poi nelle finali che decreteranno il podio continentale.

Le semifinali e le finali per le medaglie si svolgeranno a Zenica (Bosnia ed Erzegovina), mentre le partite per i posti 5°-8° a Osijek (Croazia).

La prima e la seconda classificata del Campionato Europeo U19 guadagneranno il pass per il Campionato Mondiale U20 del prossimo anno.

Il calendario degli incontri sarà reso noto domani dalla Confederazione Continentale.

I GIRONI

Pool I (a Zenica, Bosnia ed Erzegovina): Bosnia ed Erzegovina, Italia, Serbia, Slovacchia, Bielorussia, Polonia.

Pool II (a Osijek, Croazia): Croazia, Russia, Turchia, Germania, Bulgaria, Francia.

