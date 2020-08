VIA! al Kart Summer Camp. Le prime attività nel Day 1 e Day 2

Nella prima giornata i 23 piccoli partecipanti, ognuno con il suo kit personalizzato e firmato OMP, si sono concentrati su una fase di apprendimento propedeutico alle successive prove pratiche. Prima hanno studiato la posizione di guida, poi in pista suddivisi su due gruppi KID e MINI al fianco degli Istruttori Federali sui biposto per avere un primo approccio con il circuito. Quindi seconda fase teorica con lo studio delle bandiere e delle traiettorie seguita dai primi esercizi pratici di frenata e slalom.

Nel Day 2 si sta alzando il tiro, quindi il divertimento per i ragazzi, con lo slalom cronometrato e le traiettorie tra i birilli. Dopo la pausa pranzo e un meritato riposo gli aspiranti piloti si alleneranno sulla partenza e una prima attesissima sessione di crono. Il tutto sotto l’occhio vigile di due figure di spicco per il settore karting e l’automobilismo tricolore quali il Presidente della Commissione Karting ACI Sport Emanuele Pirro e Giancarlo Minardi in qualità di Supervisore per la Scuola Federale, in affiancamento agli Istruttori e lo Staff della Scuola.

Mercoledì 3 sarà la giornata finale, sicuramente la più emozionante, nella quale i 23 giovanissimi potranno provare la prima emozione di una sfida con il cronometro.