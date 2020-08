Spettacolo nel Tricolore Karting di Triscina

Il Campionato Italiano Aci Sport a Triscina non ha tradito le aspettative con gare appassionanti e combattute. Il comasco Simone Cunati è leader della massima serie nazionale nella kz 2 con due terzi posti. Brillante vittoria in Gara 1 del siciliano Lombardo mentre in gara 2 il successo è andato al tenace napoletano Palomba partito ultimo. Show di Comanducci nella X-30 senior, doppio colpo di Scognamiglio fra gli Junior. Nella categoria 60 internazionale il polacco Przyrowski è risultato il migliore, mentre nella 60 minikart in evidenza i piloti siciliani. Soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento

In gara 2 dopo un contatto di gara che ha visto coinvolti proprio Lombardo e De Marco è cominciato lo show del napoletano Giuseppe Palomba che, partito dall’ultima posizione per una “toccata” in gara 1 che lo aveva costretto ad abbandonare, si è lanciato alla rincorsa dei primi riuscendo nel corso del penultimo giro a prendere la testa della corsa e vincere davanti al trapanese Alogna, e a Cunati. Palomba che ha chiuso i 12 giri di gara 2 in 12’52”457 ha anche realizzato il bast lap in 47’137. Secondo il trapanese Simone Alogna, del team Taccetta su Intrepid con un distacco di 991 centesimi. Ancora terzo Cunati che in virtù dei punti accumulati adesso è leader in campionato.

Nella classe regina la kz 2, due gare molto diverse. Nella prima l’alfiere della Vrt Angelo Lombardo, esperto pilota messinese ha fatto sognare i siciliani con una prestazione perfetta che lo ha visto in testa dall’inizio alla fine. Lombardo ha compiuto i 20 giri del circuito di 1280mt in 15’44”119. Al secondo posto con un distacco di 250 centesimi si è classificato il friulano Davide De Marco, autore del giro più veloce in 46”606. Punti preziosi per il comasco Simone Cunati che ha arpionato il terzo posto.

La prima prova del Campionato Italiano karting edizione 2020 è stata un grande successo malgrado la situazione delicata venutasi a creare per l’emergenza Covid-19. La caparbietà degli organizzatori, oltre che la professionalità dello staff Aci Sport, hanno permesso lo svolgimento dell’evento in modo assolutamente regolare e in tutta sicurezza.

Appassionanti le gare della 60 Mini internazionale. Il polacco Jan Przyrowski , del team AV Racing si è distinto su Parolin per tutto il weekend sin dalle qualifiche. Quarto in gara 1 ha vinto gara 2 in 9”09”537 davanti al campano Antonio Apicella del team Driver racing kart. Terzo l’ucraino Luka Fedorenko del Team kidX. Il giro più veloce è stato fatto segnare dall’americano con licenza italiana Kay Sorensen del Parolin Racing Kart in 53”998, giunto quarto all’arrivo. Tutta in un giro gara 1, infatti, dopo una lunga sezione disputata in regime di SLOW si è scatenata la bagarre che ha visto passare per primo sul traguardo il giapponese Kean Nakamura-Berta autore del best lap in 53”196.

Siciliani alla ribalta nella 60 Minikart. In gara 1 successo sulla distanza di 12 giri in 10’56”521 e giro veloce in 53”529 per il ragusano Daniele Schillaci, del team Driver racing kart. Alle sue spalle con un distacco di 221 centesimi il catanese Salvatore Alfio Sardo del Team Taccetta. Terzo, ancora un catanese, Sebastiano Cultraro. In Gara 2 altro squillo siciliano con la vittoria del ragusano Bruno Angelo Blanco, del team Vrt Parolin, che ha chiuso la sua prova in 9’08”573 davanti a Filippo Sala anche lui su Parolin , e alla trapanese Aurora Mistretta del Team Battaglia su FK. Il giro più veloce con 53”778 è andato al già citato Schillaci poi costretto al ritiro.