Serie B: i provvedimenti dopo questa giornata di campionato con undici squalificati, tutti per una giornata Saluti

CALIGARA Fabrizio (Venezia) CISSE Karamoko (Juve Stabia) DZICZEK Patryck (Salernitana) GARGIULO Mario (Cittadella) KASTANOS Grigoris (Pescara) MOLINA Salvatore (Crotone)

TERZA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese) MICHAEL Kingsley Dogo (Cremonese) PROIA Federico (Cittadella) SERNICOLA Leonardo (Ascoli)

SECONDA SANZIONE

BUONAIUTO Cristian (Perugia) CURRARINO Michele (Virtus Entella) ODJER Moses (Trapani)

RIGIONE Michele (Chievo Verona) SCAGLIA Luigi Alberto (Trapani)

PRIMA SANZIONE

VARNIER Marco (Pisa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella)

b) ALLENATORI

AMMONITI

SESTA SANZIONE

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORETTI Roberto (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale.