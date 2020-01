Scatta il 2020 di Karting Sicilia

A Melilli in provincia di Siracusa domenica 26 Gennaio la prima prova del campionato regionale pista permanenti, promosso da Aci Sport Sicilia. Sabato alle 21.30 su SPORT ITALIA (canale 60 digitale terrestre e 225 di Sky) nell’ambito della trasmissione GO KART le premiazioni 2019

CASTELVETRANO, 24 GEN – Tutto pronto per l’inaugurazione del Motorsport 2020 nell’isola, che prenderà il via dalla provincia di Siracusa con la prima prova del Campionato Regionale kart.

Sulla Pista del Sole di Melilli già si respira un forte agonismo con l’arrivo odierno dei Team che nelle precedenti settimane sono stati presenti per le prove libere e per i test collettivi.

Lo staff di Karting Sicilia, capitanato dal “patron” Gaspare Anastasi, è gia al lavoro per la riuscita di questa manifestazione che si preannuncia da subito interessante, anche per alcune variazioni riguardanti le categorie e per i possibili spostamenti dei piloti in seno ai team. Fra le prime novità: per quel che riguarda la Kzn, l’inserimento della categoria Junior che va ad affiancare la Under e la Over e per la 60 la suddivisione in Minikart e 60 Internazionale.

Anastasi, a poche ore dal via ufficiale, ha cosi dichiarato: ”la stagione a giudicare dal movimento sul circuito sembra partire sotto i migliori auspici, contiamo sulla crescita dei numeri, sia per quel che riguarda i partecipanti, che in riferimento al pubblico. Cerchiamo di promuovere la nostra disciplina attraverso tutti i canali di comunicazione: sabato sera Sport Italia manderà in onda la registrazione delle premiazioni 2019, saremo presenti costantemente sui giornali e sul web con vari siti sempre in aggiornamento e in occasione del Campionato Italiano del 5 Aprile a Triscina potremo contare sulla diretta streaming delle gare. Il nostro intento è di avvicinare quanta più gente possibile al karting che è universalmente riconosciuto come la disciplina di base per le future carriere sportive automobilistiche”.

Dalle prime indiscrezioni sui passaggi di categoria dei piloti, sembra che ci sia un fortissimo “interesse per la Kz 2”, da parte di molti protagonisti. Dopo i successi delle scorse stagioni in X-30 approda alla classe regina, il siracusano Michael Paparo che già nei test del 12 gennaio sulla “sua” pista ha ottenuto le migliori prestazioni in assoluto. Prenderanno parte alla Kz 2, gli agrigentini Alex Maragliano e Giuseppe Iacono, passati con Tony Kart al team Santonocito. Con gli stessi colori ma in Kzn Over correrà il palermitano Tramontana, reduce dalla bella prestazione ai campionati italiani a squadre di Battipaglia. Dai circuiti cittadini arrivano i neo campioni italiani e regionali Mario Sabbella in kzn Junior e Rosario Mineo in 60 Minkart. Nella stessa 60 potrebbe rinnovarsi la sfida fra il nisseno Cristian Blandino,

che ha debuttato nelle finali della scorsa stagione, e il vincitore della Entry level 2019 Bruno Blanco. In 60 Minkart approda Rudy Bonanno anche lui al “salto” di categoria. Sanno invece al battesimo della pista nella Entry Level Antonio Bonomo e Aldo Correnti, con Giole Sfogliano che ha confermato la partecipazione alla stagione dopo “ l’assaggio” di Triscina nella scorsa. Qualche novità anche per l’appassionante X-30 con lo stradista cefaludese Giuseppe Cimino e il catanese kevin Bonfiglio, detentore del titolo 60 Minkart, che sfideranno gli agguerriti protagonisti della Junior, mentre il regalbutese Giacomo Pellegrino e la termitana Barbara Battaglia passeranno alla senior.

IL weekend di Melilli prevede le prove libere, domani, sabato 25 gennaio e la disputa delle gare nel pomeriggio di domenica 26 dopo le prove cronometrate della mattinata.

A dare lo start alla gara che rappresenta anche il via alla stagione delle corse in Sicilia, il delegato regionale e referente per il kart Armando Battaglia che ha annunciato da tempo la sua presenza.

