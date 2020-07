Scatta da Roma il Campionato Italiano Rally 2020

A compiere per primi l’esclusiva passerella nel centro di Roma, attraversano i luoghi più famosi della città, saranno le tre vetture regine del mondiale rally e qui protagoniste del Rally Stars, la gara nella gara a loro riservata: le Hyundai i20 Coupè WRC dello spagnolo Dani Sordo, del francese Pierre Louis Loubet e la Ford Fiesta WRC dell’italiano “Pedro”. Le tre WRC+ transiteranno per prime anche sulle prove speciali. Ad inaugurare le partenze della gara tricolore ed europea invece l’equipaggio italiano formato dai campioni CIR in carica Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai, il trevigiano ed il toscano che esordiscono sulla Volkswagen Polo GTI in versione R5, dopo aver firmato l’edizione 2019 della gara.

Nell’ordine a lasciare il palco partenza sul Lungotevere il russo Alexey Lukyanuk ed il varesino Andrea Crugnola, entrambi sulle Citroen C3 R5, seguiti dal giovane svedese Oliver Solberg su Volkswagen Polo e dal finlandese Emil Lindholm su Skoda. Primo equipaggio al via di ACI Team Italia e 22° in ordine di partenza, il duo veneto formato da Alberto Battistolli e Simone Scattolin su Skoda Fabia. Tra le due ruote motrici il palermitano Marco Pollara su Peugeot 208 R2, è in gara test in vista della prosecuzione del programma mondiale Junior WRC. Il sestetto di piloti della nazionale italiana protagonista del CIR Junior sulle Ford Fiesta in versione R2, curate da Motorsport Italia ed equipaggiate con pneumatici Pirelli, inizierà con il via del piacentino Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti.

Il programma continuerà Sabato 25 luglio con la prima giornata di sfide sugli asfalti della provincia di Frosinone. Le uscite dal parco assistenza inizieranno alle 7.40. Tre i tratti cronometrati della giornata tutti da ripetere: “Pico – Greci” (Km13.40) con passaggi alle 9.13 e 15.26; “Roccasecca – Colle San Magno” (Km13,93) con passaggi alle 10.02 e 16.15; “Santo Padre – Arpino” (Km21,17) con passaggi alle 10.52 e 17.05, per un totale di 97 Km contro il cronometro sui 467,97 totali. A Fiuggi i riordini alle 12.45 e 19, come i due parchi assistenza alle 13.23 (da 30’) ed alle 19.18 (da 45’). Entrata l parco chiuso notturno prevista per le 20.11.

Domenica 26 luglio altri nove crono e traguardo finale alle 18 a Fiuggi.