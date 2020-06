Riparte col Karting la stagione motoristica di Aci Sport Sicilia

Domenica 21 giugno la quarta prova del Campionato Regionale piste permanenti a Villarosa in provincia di Enna segnerà il ritorno ufficiale alle competizioni

Sono passati oltre tre mesi da quando l’ultima bandiera a scacchi è stata sventolata su una pista automobilistica in Sicilia e finalmente, con grande aspettativa di tutto l’ambiente sportivo, ci si appresta a ripartire.La manifestazione in programma presso il kartodromo Sicilia Karting di Villarosa, pur mantenendo la data di calendario originale, è divenuta la quarta prova assicurando la continuità alla serie isolana malgrado due rinvii.

A tal proposito il delegato ACI Sport Sicilia Armando Battaglia, referente per il kart regionale, ha commentato – “siamo contenti di essere riusciti anche in ambito kartistico a “salvare” e rilanciare la stagione che culminerà con l’appuntamento del Campionato Italiano a Triscina il 7/8/ e 9 Agosto. Come regione abbiamo gestito l’emergenza con massima attenzione e in accordo con gli organizzatori abbiamo immediatamente rimodulato il calendario, cosa che stiamo facendo per tutte le altre discipline automobilistiche. La gara di Villarosa che si disputerà in ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo DPCM (11 giugno) sarà fra le prime a corrersi in tutto il territorio nazionale a dimostrazione che da parte nostra e di Karting Sicilia, nostro partner per la logistica, c’è stata massima prontezza è come sempre professionalità”.