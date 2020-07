[Regolarità] Pubblicato il nuovo calendario 2020 del CIREAS: Resta fuori dalla stagione e si prepara già al 2021 l’appuntamento siciliano del Cave di Cusa

La Giunta Sportiva, nella riunione di ieri 1° luglio, ha approvato i calendari dei campionati auto storiche 2020 tra i quali ovviamente figura il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas che rinnova così il calendario 2020 in seguito alla necessaria rimodulazione dovuta all’emergenza epidemiologica.

Dopo la gara d’esordio ovvero la Coppa Giulietta e Romeo disputatasi a metà febbraio, il calendario prosegue adesso con la Campagne e Cascine, organizzata dalla scuderia 3T in calendario l’11 e il 12 luglio e per il quale sono già in pieno regime le iscrizioni. Il primo e il 2 agosto torna la Targa A C Bologna, organizzata dall’Automobile Club del capoluogo emiliano, mentre il 12 e il 13 settembre il circus della regolarità sarà a Lumezzane per la XX edizione del Città di Lumezzane, organizzata come sempre da Lumeventi.

IL 26 e il 27 settembre, si svolgerà la new entry del campionato, ovvero La Marca Classica, organizzata da Aci Treviso. Ad ottobre torna la MilleCurve, tradizionale appuntamento di avellino organizzato dal MilleCurve Club autostoriche in calendario il weekend del 10 e 11 ottobre.

In autunno inoltrato, ovvero nel fine settimana del 31 ottobre 1 novembre si disputerà un’altra new entry del CIREAS ovvero la Coppa D’Era organizzata dall’Associazione Altitude Eventi di Poggibonsi nel Senese.

Il 21 e 22 novembre, sarà la volta della Coppa Città della Pace, organizzata come sempre da Adige Sport.

Il campionato si concluderà a San Marino per la 27^ San Marino Revival in programma il 5 e il 6 dicembre 2020. Resta fuori dalla stagione e si prepara già al 2021 l’appuntamento campobellese del Cave di Cusa, manifestazione che si svolge nello splendido territorio del Trapanese.

La Commissione Autostoriche ringrazia gli Organizzatori per la passione e l’impegno in un momento difficile.