Partito il CIVM 2020 domani le gare della 46^ Alpe del Nevegal

Con le due manche di ricognizione della 46^ Alpe del Nevegal è iniziato il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. La gara bellunese organizzata da Tre Cime Promotor vivrà la sua fase decisiva domani, domenica 9 agosto, quando alle 9.00 il Direttore di Gara Gianluca Marotta darà il via a gara 1 sui 5.500 metri sulle falde della montagna alle porte di Belluno.

L’evento non è aperto al pubblico, tutto il week end è on line sul sito www.acisport.it sulla pagina facebook @C.I.VelocitaMontagna oltre che sul sito dell’organizzazione https://cronoscalatanevegal. com/ anche con dirette streaming. Prove ordinate senza nessuna criticità legata a presenze non permesse e regole sanitarie rispettate da tutti gli addetti ai lavori sul campo.

Due manche di prova per determinare le scelte da fare in vista delle salite di gara in cui ha ottenuto il miglior tempo Christian Merli su Osella FA 30 Zytek LRM, per il trentino di Vimotorsport il miglior dato cronometrico della seconda salita è stato di 2’26”03, tempo assolutamente simile a quello di manche 1. Esordio sul Nevegal per il pluri campione Italiano ed Europeo Simone Faggioli alle prese con regolazioni di set up per la sua Norma M20 FC, con cui il fiorentino della Best Lap cerca di pendere rapidamente i giusti riferimenti sul tracciato per lui inedito.

Ottime ricognizioni anche per un altro trentino, Diego Degasperi, molto in confidenza con l’Osella FA 30 Zytek, dopo alcune regolazioni seguite alla prima manche. Dal 4° al settimo riscontro tutti piloti in arrivo dalla Sicilia, con il giovane catanese Luca Caruso che ha trovato immediatamente ottime risposte dalla rivisitata Osella PA 2000 Honda, ma il driver CST Sport si riserva delle ulteriori regolazioni per la gara. Francesco Conticelli jr che necessita familiarità con l’Osella FA 30, mentre l’esperto ragusano Franco Caruso ha espresso soddisfazione per l’esordio assoluto sulla inedita Nova Proto NP 01-2 con motore Zytek da 3000 cc..

Rientra alle competizioni Piero Nappi e ritrova l’Osella PA 30 Zytek, adesso per il partenopeo della Scuderia Vesuvio è questione di riprendere il ritmo. Nono tempo della giornata in prova per il potentino Achille Lombardi, molto fiducioso nelle nuove soluzioni adottate dal Team Puglia sulla Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, classe in cui ha esordito il giovane siciliano Samuele Cassibba, anche lui sulla piccola Osella sulla quale cerca la giusta intesa con il motore Suzuki nella versione sviluppata. Esordio anche per la Lola in versione prototipo che il Team Dalmazia ha affidato a Sergio Farris, in piena fase di sviluppo anche se il sardo di Speed Motor ha ottenuto il 10° riscontro di giornata.

Buon esordio in salita per il lucano della RO Racing Saverio Miglionico, che che ha lanciato la sfida per la classe E2SC 1600. Il calabrese Rosario Iaquinta sulla Osella PA 21 EVO ha mostrato di essere il più agile di categoria CN sul tracciato.