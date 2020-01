Pallavolo Tokyo 2020: il quadro completo delle squadre qualificate

REDAZIONE, 13 GEN – Si sono concluse nel week end le qualificazioni continentali per i tornei di pallavolo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nel femminile le ultime squadre a qualificarsi sono state: Argentina, Kenya, Corea del Sud, Turchia e Repubblica Dominicana.

Negli uomini si sono assicurate il pass olimpico: Tunisia, Francia, Iran, Venezuela e Canada.

Il torneo di pallavolo maschile dei Giochi Olimpici di Tokyo prenderà il via il 25 luglio e si concluderà l’8 agosto con le finali per le medaglie.

La competizione femminile inizierà il 26 luglio e terminerà con le finali il 9 agosto, ultima giornata della manifestazione a cinque cerchi.

Tutti gli incontri di volley si svolgeranno all’Ariake Arena, nuovo impianto costruito per le Olimpiadi e capace di ospitare sino a 15000 spettatori.

Le 12 qualificate al torneo olimpico femminile

Giappone (Paese Ospitante); Italia, Serbia, Cina, Stati Uniti, Brasile, Russia (Qual. Intercontinentali); Kenya, Turchia, Corea del Sud, Argentina, Repubblica Dominicana (Qual. Continentali).

Le 12 qualificate al torneo olimpico maschile

Giappone (Paese Ospitante); Italia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Russia, Argentina (Qual. Intercontinentali); Francia, Iran, Tunisia, Venezuela, Canada (Qual. Continentali).

