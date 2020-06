Nuove date e Calendario Campionato Serie BKT – Stagione Sportiva 2019/2020

A parziale modifica ed integrazione del C.U. LNPB n. 8 del 25 luglio 2019 (“Date Campionato Serie BKT 2019/2020”) e del C.U. LNPB n. 9 del 7 agosto 2019 (“Calendario Campionato Serie BKT”), si pubblicano qui di seguito le nuove date del campionato Serie BKT 2019/2020, dalla 10a alla 19a giornata di ritorno:

Ripresa Campionato (10a giornata ritorno)* 20.06.2020 anziché 14.03.2020

11a giornata ritorno 26.06.2020 anziché 21.03.2020

12a giornata ritorno 29.06.2020 anziché 04.04.2020

13a giornata ritorno 03.07.2020 anziché 13.04.2020

14a giornata ritorno 10.07.2020 anziché 18.04.2020

15a giornata ritorno 13.07.2020 anziché 21.04.2020

16a giornata ritorno 17.07.2020 anziché 25.04.2020

17a giornata ritorno 24.07.2020 anziché 02.05.2020

18a giornata ritorno 27.07.2020 anziché 09.05.2020

Ultima giornata (19a giornata ritorno) 31.07.2020 anziché 14.05.2020

* Sarà prevista, come di consueto, una gara in anticipo venerdì 19 giugno 2020.

Il programma dettagliato delle gare, compresi gli eventuali anticipi e posticipi, ed i relativi orari saranno oggetto di separata e successiva comunicazione.

In conformità alle previsioni regolamentari interne, le partite della 18a e 19a giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si renda necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare.

Nuovo programma eventuali gare playoff e playout Campionato Serie BKT – stagione sportiva 2019/2020*

A modifica del C.U. LNPB n. 100 del 21 febbraio 2020 (“Programma eventuali gare playoff e playout”), si comunica quanto segue:

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 agosto 2020 (6a – 7a) Mercoledì 5 agosto 2020 (5a – 8a)

Semifinali (andata)

Sabato 8 agosto 2020 (6a/7a – 3a) Domenica 9 agosto 2020 (5a/8a – 4a)

Semifinali (ritorno)

Martedì 11 agosto 2020 (3a – 6a/7a) Mercoledì 12 agosto 2020 (4a – 5a/8a)

Finali

Domenica 16 agosto 2020 (andata) Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)**

Playout per la permanenza nel Campionato Serie B

Venerdì 7 agosto 2020 (andata) (17a – 16a) Venerdì 14 agosto 2020 (ritorno) (16a – 17a)

* I relativi orari saranno oggetto di successiva e separata comunicazione. ** Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

NOTE

Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive.

Gli abbinamenti definitivi delle eventuali gare di playoff e playout saranno resi noti, attraverso un Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38a giornata del Campionato Serie BKT 2019/2020.

Si pubblica, in allegato, il nuovo Calendario del Campionato Serie BKT per la stagione sportiva 2019/2020.

Pubblicato in Milano il 12 giugno 2020

Il Presidente Avv. Mauro Balata

1° Giornata 24.08.2019 18.01.2020

ASCOLI – TRAPANI CITTADELLA – SPEZIA

CROTONE – COSENZA

EMPOLI – JUVE STABIA PERUGIA – CHIEVOVERONA PISA – BENEVENTO PORDENONE – FROSINONE SALERNITANA – PESCARA

VENEZIA – CREMONESE VIRTUS ENTELLA – LIVORNO

10° Giornata 29.10.2019 20.06.2020 BENEVENTO – CREMONESE CHIEVOVERONA – CROTONE

CITTADELLA – LIVORNO

EMPOLI – SPEZIA FROSINONE – TRAPANI JUVE STABIA – PESCARA

PERUGIA – ASCOLI

PISA – SALERNITANA VENEZIA – PORDENONE VIRTUS ENTELLA – COSENZA

15° Giornata 07.12.2019 13.07.2020

BENEVENTO – TRAPANI CHIEVOVERONA – CREMONESE

CITTADELLA – SALERNITANA

EMPOLI – ASCOLI JUVE STABIA – FROSINONE

PERUGIA – COSENZA PESCARA – VENEZIA

PISA – VIRTUS ENTELLA PORDENONE – CROTONE

SPEZIA – LIVORNO

2° Giornata 31.08.2019 25.01.2020 BENEVENTO – CITTADELLA CHIEVOVERONA – EMPOLI

COSENZA – SALERNITANA CREMONESE – VIRTUS ENTELLA

FROSINONE – ASCOLI JUVE STABIA – PISA

LIVORNO – PERUGIA PESCARA – PORDENONE

SPEZIA – CROTONE TRAPANI – VENEZIA

11° Giornata 02.11.2019 26.06.2020 ASCOLI – VENEZIA BENEVENTO – EMPOLI CITTADELLA – FROSINONE

COSENZA – CREMONESE CROTONE – PERUGIA

LIVORNO – JUVE STABIA PESCARA – PISA PORDENONE – TRAPANI SALERNITANA – VIRTUS ENTELLA SPEZIA – CHIEVOVERONA

16° Giornata 14.12.2019 17.07.2020

ASCOLI – CITTADELLA CHIEVOVERONA – JUVE STABIA COSENZA – PORDENONE CREMONESE – PERUGIA

FROSINONE – PESCARA

LIVORNO – BENEVENTO SALERNITANA – CROTONE TRAPANI – PISA VENEZIA – SPEZIA VIRTUS ENTELLA – EMPOLI

3° Giornata 14.09.2019 01.02.2020

ASCOLI – LIVORNO CITTADELLA – TRAPANI

COSENZA – PESCARA CROTONE – EMPOLI

PERUGIA – JUVE STABIA PISA – CREMONESE PORDENONE – SPEZIA SALERNITANA – BENEVENTO

VENEZIA – CHIEVOVERONA VIRTUS ENTELLA – FROSINONE

12° Giornata 09.11.2019 29.06.2020 CREMONESE – SALERNITANA

CROTONE – ASCOLI

EMPOLI – PESCARA FROSINONE – CHIEVOVERONA JUVE STABIA – BENEVENTO PERUGIA – CITTADELLA PISA – SPEZIA TRAPANI – COSENZA VENEZIA – LIVORNO VIRTUS ENTELLA – PORDENONE

17° Giornata 21.12.2019 24.07.2020 BENEVENTO – FROSINONE CITTADELLA – CHIEVOVERONA

CROTONE – LIVORNO

EMPOLI – SALERNITANA JUVE STABIA – VENEZIA

PERUGIA – VIRTUS ENTELLA PESCARA – TRAPANI

PISA – COSENZA PORDENONE – ASCOLI

SPEZIA – CREMONESE

4° Giornata 21.09.2019 08.02.2020

BENEVENTO – COSENZA CHIEVOVERONA – PISA

CREMONESE – CROTONE

EMPOLI – CITTADELLA FROSINONE – VENEZIA JUVE STABIA – ASCOLI

LIVORNO – PORDENONE PESCARA – VIRTUS ENTELLA

SPEZIA – PERUGIA TRAPANI – SALERNITANA

5° Giornata

6° Giornata

7° Giornata

8° Giornata 24.09.2019 15.02.2020

28.09.2019 22.02.2020

05.10.2019 29.02.2020

19.10.2019 03.03.2020 ASCOLI – SPEZIA

BENEVENTO – VIRTUS ENTELLA

ASCOLI – PESCARA

BENEVENTO – PERUGIA CITTADELLA – PESCARA

CHIEVOVERONA – PORDENONE

COSENZA – VENEZIA

CHIEVOVERONA – ASCOLI COSENZA – LIVORNO

CREMONESE – ASCOLI

CREMONESE – CITTADELLA

CITTADELLA – COSENZA CROTONE – JUVE STABIA

EMPOLI – PERUGIA

CROTONE – VIRTUS ENTELLA

EMPOLI – CREMONESE PERUGIA – FROSINONE

FROSINONE – COSENZA

LIVORNO – CHIEVOVERONA

FROSINONE – LIVORNO PISA – EMPOLI

JUVE STABIA – CITTADELLA

PERUGIA – PISA

JUVE STABIA – PORDENONE PORDENONE – BENEVENTO

LIVORNO – SALERNITANA

PORDENONE – EMPOLI

PESCARA – SPEZIA SALERNITANA – CHIEVOVERONA

PESCARA – CROTONE

SALERNITANA – FROSINONE

PISA – CROTONE TRAPANI – CREMONESE

SPEZIA – TRAPANI

SPEZIA – BENEVENTO

VENEZIA – SALERNITANA VIRTUS ENTELLA – VENEZIA

VENEZIA – PISA

TRAPANI – JUVE STABIA

VIRTUS ENTELLA – TRAPANI

13° Giornata 23.11.2019 03.07.2020

ASCOLI – COSENZA BENEVENTO – CROTONE CHIEVOVERONA – VIRTUS ENTELLA

CITTADELLA – PISA

EMPOLI – VENEZIA JUVE STABIA – SALERNITANA

LIVORNO – TRAPANI PESCARA – CREMONESE PORDENONE – PERUGIA

SPEZIA – FROSINONE

18° Giornata 26.12.2019 27.07.2020

ASCOLI – PISA CHIEVOVERONA – BENEVENTO

COSENZA – EMPOLI CREMONESE – JUVE STABIA

FROSINONE – CROTONE

LIVORNO – PESCARA SALERNITANA – PORDENONE

TRAPANI – PERUGIA VENEZIA – CITTADELLA VIRTUS ENTELLA – SPEZIA

9° Giornata 26.10.2019 07.03.2020

ASCOLI – VIRTUS ENTELLA COSENZA – CHIEVOVERONA CREMONESE – FROSINONE CROTONE – VENEZIA

LIVORNO – PISA PESCARA – BENEVENTO PORDENONE – CITTADELLA SALERNITANA – PERUGIA

SPEZIA – JUVE STABIA TRAPANI – EMPOLI

14° Giornata 30.11.2019 10.07.2020

COSENZA – SPEZIA CREMONESE – LIVORNO

CROTONE – CITTADELLA FROSINONE – EMPOLI

PERUGIA – PESCARA

PISA – PORDENONE SALERNITANA – ASCOLI

TRAPANI – CHIEVOVERONA VENEZIA – BENEVENTO VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA

19° Giornata 29.12.2019 31.07.2020

BENEVENTO – ASCOLI CITTADELLA – VIRTUS ENTELLA

CROTONE – TRAPANI

EMPOLI – LIVORNO JUVE STABIA – COSENZA

PERUGIA – VENEZIA PESCARA – CHIEVOVERONA PISA – FROSINONE PORDENONE – CREMONESE

SPEZIA – SALERNITANA

