[Motori] Rimodulati i calendari automobilistici siciliani 2020

Cinque appuntamenti tricolori. Con 5 rally, 2 salite, ben 9 Slalom e 8 gare karting la Delegazione ACI Sport ha rimodellato la stagione. La Targa Florio Classica sarà prova del Campionato Italiano Grandi Eventi. Confermati i Campionati Regionali ed il Trofeo Rally Sicilia

Sono stati pubblicati e ufficializzati i calendari nazionali di tutte le specialità e la Sicilia ha fatto “il pieno” con 25 competizioni ed una presenza massiccia in tutte le discipline. Saranno in totale 5 Rally, 1 gara di regolarità, ben 9 Slalom, 2 di Velocità Montagna e 8 competizioni karting ad animare i Campionati Siciliani 2020 con le varie validità che vedono per la regione ben 8 gare con validità di Campionato Italiano con le quali l’isola balza al primo posto nazionale per appuntamenti delle massime serie tricolori. Confermato dalla Delegazione il Trofeo Rally Sicilia. Il 9 agosto torna a Triscina (TP) per la prova inaugurale, il Campionato Italiano Karting, evento a cura di Karting Sicilia. Dall’11 al 13 settembre sarà la 104^ Targa Florio, a cura dell’AC Palermo, a portare sulle Madonie il 3° round stagionale del Campionato Italiano Rally. Il Campionato Italiano Grandi Eventi sarà di scena dal 16 al 18 ottobre con la Targa Florio Classica, competizione di regolarità dell’Automobile Cub D’Italia, con le sue vetture di inestimabile valore che attraverseranno le provincie di Palermo e Trapani. Tre gare saranno valide per il Campionato Italiano Slalom: il messinese 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia del 6 settembre, con organizzazione Top Competition, come il 25 Slalom Torregrotta – Roccavaldina del 4 ottobre, mentre il 18° Slalom dell’Agro Ericino (TP) del 21 settembre è a cura di Kinisia Karting Club. Dal 16 al 18 ottobre la 63^ Monti Iblei, con l’organizzazione del team Palikè porterà in provincia di Ragusa a Chiaramonte Gulfi il Campionato Italiano Velocità Montagna, che dal 23 al 25 ottobre si sposta alla 62^ Monte Erice, classico appuntamento tricolore dell’Automobile Club Trapani, con validità anche per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Soddisfazione ha espresso Il delegato ACI Sport Sicilia Armando Battaglia, referente per il kart regionale, commentando l’ufficializzazione dei nuovi calendari: “E’ stata premiata la professionalità e il tempismo con i quali gli organizzatori hanno adeguato le manifestazioni, secondo le attuali normative, al momento di grave emergenza. L’avere così contribuito a livello nazionale a recuperare la stagione inserendo molte gare siciliane, ci gratifica e tutto è stato possibile grazie al preciso ed incessante lavoro che la Federazione ha svolto e continua a sviluppare con gli organi di Governo preposti”-. Per quanto riguarda i Rally oltre la 104° Targa Florio, 2 appuntamenti faranno parte della Coppa di Zona per la quale è prevista a Novembre a Como la finale nazionale, di cui è stato confermato dal presidente della Commissione Rally Aci Sport Daniele Settimo l’ottimo montepremi. E’ già completamente in fase operativa, ad opera della Top Competition il 17 ° Rally del Tirreno che si disputerà in notturna tra l’8 e il 9 Agosto, secondo le nuove direttive stabilite, nei dintorni di Villafranca Tirrena alle porte di Messina. A Ottobre, sempre per il CRZ, è in programma l’ 11 e 12, il Rally del Sosio organizzato dal comune di Chiusa Sclafani (PA). A novembre, il 28 e 29, ancora una tappa messinese con il Tindari Rally, gara evento organizzata dalla scuderia CST Sport, poi il 12 e 13 dicembre il Rally dei Templi a cura dell’AC Agrigento, completerà la serie siciliana ed il Trofeo Rally Sicilia.

La stagione degli Slalom che culminerà con i già citati tre appuntamenti tricolori vede inseriti nel calendario della Coppa di 5^ Zona rimodulato anche: il 4° Autoslalom Altofonte-Rebuttone in programma in provincia di Palermo il 23 agosto a cura della A.S.D Armanno Corse, il 17° Slalom Città Internazionale dei Marmi dei marmi organizzato a Custonaci in provincia di Trapani dalla AS Kinisia e il 4° Slalom di Salice per TOP Competition, nuovamente alle porte di Messina, a chiudere la stagione il 22 novembre. Tre slalom hanno titolazione nazionale e sono tutti validi per la serie regionale promossa dalla Delgazione ACI Sport Sicilia: 11 ottobre il 14° Autoslalom Città dei Musei a Chiaramonte Gulfi (RG) con regia del Team Palikè, seconda metà di ottobre per il 4° Slalom Monte Bonifato ad Alcamo (TP) per la Kinisia Karting, come il 4° Slalom del Satiro previsto a Mazara del Vallo (TP) il 15 novembre. Già da un paio di settimane è ripartito sotto l’attenta supervisione degli organizzatori di Karting Sicilia la stagione dei “minibolidi” con le prove di Campionato Regionale di Villarosa (EN) e Vittoria (RG). Dopo l’impegno tricolore di Triscina (TP) la serie isolana proseguirà da Settembre a Novembre con altre 5 prove che si correranno a Kinisia (TP) il 6 settembre, a Ispica (RG) il 20 settembre e l’8 novembre, a Melilli(SR) il 18 ottobre e ancora a Triscina la decima e ultima prova il 6 Dicembre.

