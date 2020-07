Misano, ventisette equipaggi al via del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Dopo il debutto dell’Endurance due settimane fa al Mugello, la serie di “gare corte” scatta in questo fine settimana in riva all’Adriatico con nuovi arrivi di team, piloti e vetture.

Saranno 27 gli equipaggi che inaugureranno la serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo 2020 le cui prime due gare sono in programma in questo fine settimana al Misano World Circuit. Dopo la partenza dell’Endurance al Mugello, la Sprint si presenta sul tracciato romagnolo al gran completo e sigla il primo record stagionale di vetture iscritte, tra cui quelle della classe GT Cup assenti sul tracciato toscano, che vanno ad aggiungersi alle GT3 e GT4.

GT3: Sono ben 14 le GT3 presenti a Misano, tra cui l’Audi R8 LMS di Agostini-Mancinelli, reduce dalla bella vittoria del Mugello. Considerato l’ottimo risultato della gara toscana, sarà questo di Audi Sport Italia l’equipaggio da battere, nonostante l’assenza del grande protagonista dell’avvio della serie Endurance, Mattia Drudi. Del resto Riccardo Agostini è il campione in carica della serie Sprint e Daniel Mancinelli è uno dei piloti GT più forti a livello internazionale, caratteristiche che ne fanno un equipaggio di indubbio valore e tra i candidati alla vittoria finale.

Con l’obiettivo del titolo assoluto, inizierà a Misano la stagione Sprint anche Alessio Rovera, anche lui campione in carica, che dividerà la Ferrari 488 dell’AF Corse con Giorgio Roda dopo il bel quarto posto al Mugello in equipaggio con Antonio Fuoco. La compagine piacentina porterà in pista anche la seconda vettura per Cressoni-Mann, mentre le altre 488 saranno schierate da Easy Race per Michelotto-Hudspeth, anche loro al via al Mugello, e da RS Racing al rientro nella serie tricolore con l’equipaggio Di Amato-Vezzoni, vice campioni PRO-AM 2019.

Quattro le Lamborghini Huracan iscritte, due del VSR con Nemoto-Tujula e Kroes-Pulcini, una ciascuna per Imperiale Racing, con Venturini-Galbiati, terzi al Mugello in equipaggio con Postiglione, e per LP Racing con Cazzaniga-Marcucci, squadra che conferma l’impegno nella serie Sprint dopo la vittoria AM del 2019. Saranno due le Porsche GT3 R, quella di Venerosi-Baccani (Ebimotors) e di Cassarà-De Giacomi con i colori Dinamic Motorsport, team al debutto nella serie tricolore, e altrettante saranno le Mercedes AMG GT3 dell’AKM Motorsport affidate al campione 2018 Daniel Zampieri assieme al 17enne Lorenzo Ferrari e a Giorgio Roda che farà coppia con Loris Spinelli.

Oltre che nell’Endurance, saranno al via della serie Sprint anche Stefano Comandini e il 17enne tedesco Marius Zug al volante della BMW M6 GT3. Carichi dopo l’ottimo secondo posto del Mugello in equipaggio con Alexander Sims, i portacolori di BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing Team si presentano al primo dei quattro week end stagionali con le carte in regola per lottare per il titolo.