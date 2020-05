La prima gara online di Crossfit (sicily home challenge), al campobellese Tarpeo

La prima gara online di Crossfit (sicily home challenge), gara ideata e organizzata dalla “community” CrossFitter Siciliani, il cui ricavo monetario è stato interamente devoluto in beneficenza a favore degli ospedali e degli enti che lottano giornalmente il Covid-19. La “challenge” Viene vinta dal campobellese Tarpeo Alessandro, e in un gradino più basso , al secondo posto Nino Bianco, anche lui campobellese.

Ancora una volta Campobello trionfa e lo fa in un modo molto originale, sperimentando un modo efficace, sfruttando questo momento così difficile, per valorizzare questo sport anche da casa.

