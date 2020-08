La 58^ Svolte di Popoli è di Simone Faggioli con record 

Simone Faggioli su Norma M20 FC ha vinto la 58^ Svolte di Popoli, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 che si è svolto grazie all’attenta organizzazione dell’ASD Svolte di Popoli, in assenza di pubblico e nel rispetto delle norme sanitarie e sportive. Il fiorentino della Scuderia Best Lap ha sofferto in prova dove ha faticato a trovare il miglior set up per la sua biposto di gruppo E2SC che potesse favorire al massimo il rendimento degli pneumatici Pirelli. Ma insieme la team l’11 volte Campione Europeo e 13 volte Tricolore ha capitalizzato i dati delle ricognizioni per portare un affondo decisivo con cui in gara 1 ha polverizzato il suo precedente record di 3 minuti netti, con il nuovo primato sui 7.530 metri del tracciato abruzzese in 2’56”28, a cui è seguito il successo anche in gara 2 con un tempo di 2’57”48.

In prova il protagonista è stato Chritstian Merli sulla Osella FA 30 EVO LRM Zytek, prototipo monoposto di gruppo E2SS, con cui il trentino della scuderia Vimotorsport non ha mai mollato e dato il massimo in entrambe le gare, anche per lui tempi assolutamente simili sotto i tre minuti, ma che non sono bastati a contenere il vincitore. Adesso Merli vanta quattro successi e due secondi posti contro i due successi e le quattro seconde piazze di Faggioli. Terza posizione per uno smagliante Domenico Cubeda, il catanese sull’Osella FA 30 Zytek ha confermato lo stato di forma e feeling con la prototipo monoposto, preparata da Paco 74 Corse, mostrato già a Gubbio ed anche su un tracciato impegnativo come quello abruzzese ha fatto al voce grossa.

Sotto al podio in piena rimonta ha chiuso un week end molto intenso per lui, il trentino Diego Degasperi, che dopo le noie alla trasmissione accusate in prova ed una scelta di gomme azzardata in gara 1, nella seconda salita di gara ha trovato le condizioni ideali ed ha recuperato terreno fin sotto il podio. In top five anche il riconfermato Luigi Fazzino che insieme al Team Paco74 e LRM ha risolto le noie di gioventù sull’Osella nella nuova configurazione con motore turbo ed ha ottenuto un ottimo 5° posto assoluto con primato in classe 2000. Sesto il ragusano Franco Caruso, il driver di lungo corso sempre più in sintonia con la novità Nova Proto SP01-2 spinta dallo Zytek 3000 cc.. Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, ha afferrato un nuovo successo tra le Sportscar Motori Moto ed il 7° posto nella generale, ma ha dovuto attaccare a fondo perché il lucano di Ro Racing Saverio Miglionico si fa sempre più minaccioso sull’Osella PA 21 con motore Suzuki da 1600 cc, con cui ha vinto gara 1 e poi rallentato da problemi elettronici nella seconda, ma ha comunque concluso all’ 8° posto assoluto e primo in E2SC 1600 dove ha preceduto in classe e nella top ten, il lombardo Giancarlo Maroni Jr anche lui su Osella PA 21. Decima piazza assoluta per l’inossidabile siciliano della Catania Corse Giovanni Cassibba che ha fatto molto valere la sua esperienza sul tracciato sulla Osella PA 30. Appena fuori dalla top ten il giovane Samuele Cassibba Jr che al volante della Osella PA 21 Jrb Suzuki 1000 dopo un’ottima gara 1, nella seconda è stato rallentato da uno spegnimento della biposto allo start.

Il gruppo CN ha visto primeggiare il bolognese Marco Capucci su Osella PA 21 EVO, vincitore di gara 2, dove ha preceduto l’aostano Giancarlo Graziosi su auto gemella. In gara 2 riscatto del leader di gruppo Rosario Iaquinta su Osella PA 21 EVO che il Team Catapano ha ripristinato a tempo record dopo un’uscita nella prima salita, costata il ritiro al driver calabrese.