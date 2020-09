[Karting] Di Caro svetta nel karting a Kinisia

Il pilota nisseno si aggiudicato la sfida in Kzn nei confronti del palermitano Aglieri Rinella nell’ambito della 6°prova del Campionato Regionale. Successi di Mazzara nella Kz 2, Bonomo nella Entry Level, Cardillo in X-30, Sardo nella 60 Minikart e Mineo nella 60 Mini Internazionale

Il Campionato Regionale Karting è entrato nella seconda fase dopo la pausa estiva in cui si è corso per il Tricolore. Al 6° round della serie indetta da Aci Sport e organizzata da Karting Sicilia sulla pista di Kinisia in provincia di Trapani, hanno preso parte 34 piloti divisi in 6 categorie. Molte le assenze, specie in Kzn, dovute ai preparativi di molti piloti in vista dell’imminente prova unica di Campionato Italiano in programma a Siena il prossimo weekend.

Il nisseno Andrea Di Caro su Sodi-Tm di classe Kzn, assistito dal team Sicilia Racing Kart. è risultato il più veloce in assoluto, chiudendo i 15 giri della pista di 1 km in 10’39”926 e precedendo il palermitano Federico Aglieri Rinella del team Antonello. Lotta serrata in Kz 2 dove Massimiliano Mazara, su Praga-Iame è risultato vincete rispetto ad Alex Maragliano. Prima vittoria in carriera per il catanese di Misterbianco Antonio Bonomo del Leotta Racing nella classe 60 Entry level, mentre conferme sono arrivate dai due alfieri del team Taccetta Michele Cardillo e Salvatore Alfio Sardo, dominatori in questa stagione rispettivamente della X-30 e della 60 Minikart.

Gare dense di colpi di scena malgrado la ridotta partecipazione, con grande agonismo sin dalle prove che si sono disputate al mattino. Tutti i piloti hanno cercato di sfruttare al massimo le libere attraverso le quali i team hanno settato al meglio i kart, per poi sfidarsi a suon di giri veloci nelle qualifiche. Appassionanti anche le pre finali in cui sono emersi ancor più i valori in campo, prima dello spettacolo pomeridiano delle finali.