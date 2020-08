[Karting] Castelvetrano. Pronta Triscina per il Tricolore Karting

Cresce l’attesa per l’ormai imminente prova inaugurale del campionato Italiano. Primi arrivi in Paddock per i team che vogliono prepararsi al meglio all’appuntamento del 7/8 e 9 Agosto

Dopo gli ultimi ritocchi alla pista e alla struttura, il kartodromo Internazionale di Triscina è pronto ad accogliere i protagonisti della prova inaugurale Tricolore. Due giorni di chiusura hanno permesso di effettuare ulteriori controlli al circuito affinché tutto risultasse in perfetto ordine per consentire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza. “Abbiamo predisposto tutto con massimo scrupolo – ha dichiarato l’organizzatore Gaspare Anastasi – possiamo dire di aver dato ufficialmente il via a quello che per noi è contemporaneamente un impegno straordinario e una grande festa. So di poter contare su una squadra collaudata che, anche in passato, si è rilevata all’altezza di un evento di tal portata, ma in questa occasione ho chiesto ai miei collaboratori uno sforzo ulteriore per fronteggiare la situazione particolare causata dall’emergenza Covid-19. Con l’arrivo dei primi team in paddock si è creata subito un‘atmosfera festosa e di grande sportività”.

Gli fa eco il delegato Aci Sport Sicilia Armando Battaglia – “sono personalmente molto soddisfatto dell’operato di Karting Sicilia, organizzatore dell’appuntamento tricolore sulla pista di Triscina, è una realtà molto professionale e perfettamente in grado di garantire i migliori standard alla serie tricolore. Come referente regionale Karting porgo con orgoglio a tutti, il benvenuto in Sicilia, su un circuito che per la sua esclusiva posizione, permette di trovarsi al centro di un territorio particolarmente ricco di ogni tesoro, quindi, una occasione imperdibile per vivere lo sport e scoprire un favoloso angolo dell’isola. Per quanto concerne l’aspetto prettamente sportivo sono certo che, in ogni categoria avremo occasione di vivere sfide appassionanti tra i migliori talenti nazionali e i piloti della nostra regione, per i quali sarà una preziosa occasione di confronto e crescita sportiva”. La settimana di Triscina comincia mercoledì 5 e giovedì 6 prove libere di allenamento. Venerdi 7 Il campionato Italiano entrerà nel vivo con la disputa delle qualifiche. Sabato 8 si svolgeranno le manches eliminatorie che stabiliranno l’ordine di partenza delle finali. Domenica dopo il warm up Gara 1 e Gara 2 .

