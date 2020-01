Domenica 26 gennaio comincia la stagione motoristica isolana con la prima prova del Campionato Regionale piste permanenti a Melilli in provincia di Siracusa

Saranno i minibolidi a 4 ruote scoperte ad inaugurare il 2020 delle corse in Sicilia, dove a dare il via alla stagione ci sarà anche il Delegato ACI Sport Sicilia e referente regionale Karting Armando Battaglia. Il gran numero di gare in programma ha reso necessaria l’anticipazione rispetto alle scorse stagioni, cosi che ben due gare, anche la trasferta in terra agrigentina ad Eraclea Minoa del 16 febbraio, precederanno la premiazione dei campionati siciliani 2019 che si terrà presso l’Hotel Sheraton di Aci-Castello venerdì 28 febbraio. Alla serata, organizzata dalla delegazione Aci Sport in sinergia con Daniele Settimo Presidente della Commissione Rally, sarà presente il Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e alcuni Dirigenti della Federazione.