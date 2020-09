[FIC] Azzurri nuovamente a Sabaudia per preparare l’Europeo assoluto

ROMA, 14 settembre 2020 – Da oggi, e fino al 4 ottobre, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato a Sabaudia, tra uomini e donne, ben 61 atleti, di cui 47 appartenenti alla categoria Senior e 14 a quella Pesi Leggeri. Questo è l’ultimo raduno stagionale per la Nazionale Olimpica, durante il quale saranno definiti e varati gli equipaggi che parteciperanno al Campionato Europeo Assoluto programmato a Poznan (Polonia) dal 9 all’11 ottobre. Quello di Poznan, dopo l’Europeo Under 23 svoltosi a Duisburg, in Germania, con l’Italia cha ha conquistato 14 medaglie (5 ori, 6 argenti, 3 bronzi) e vinto la classifica per nazione, è il secondo appuntamento internazionale che si svolge dopo gli annullamenti e le cancellazioni dovute alla pandemia da covid-19. Di seguito gli atleti convocati:

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Emanuele Capponi, Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato (Marina Militare), Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Davide Comini, Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Davide Verità (SC Monate), Veronica Lisi, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Federica Cesarini, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Catello Amarante, Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Giulia Mignemi (SC Aetna), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Patrick Rocek (SC Lario), Arianna Passini (SC Moltrasio), Greta Martinelli (SC Tremezzina), Niels Torre (SC Viareggio).

Speciale Campionati Europei Assoluti – Poznan

Mi piace: Mi piace Caricamento...