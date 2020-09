Continua “‘a Cursa” del Campionato Italiano Rally 2020 con la Targa Florio

La 104esima edizione della gara automobilistica più antica del mondo sta per lanciare la quarta sfida stagionale per il tricolore. Sabato 12 settembre 335 chilometri di asfalti siciliani saranno il campo di battaglia per i big dell’Assoluto oltre al CIR Asfalto, CIR Junior, CIR Due Ruote Motrici e Campionato R1. Affianco all’Italiano andrà in scena anche il secondo episodio per l’ottava Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport.

Campofelice di Roccella (PA), martedì 8 settembre 2020 – La leggenda delle quattro ruote, la corsa più longeva della storia dell’automobilismo è pronta per accogliere nuovamente il passaggio del Campionato Italiano Rally. La massima serie tricolore si avvicina infatti al suo quarto atto programmato nella due giorni siciliana di venerdì 11 e sabato 13 settembre con la Targa Florio Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima candelina e per l’occasione è stata confermata gran parte del percorso delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e “Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per 90 chilometri totali immersi in un percorso complessivo di 334,47. Strade che torneranno a vibrare anche grazie al passaggio delle vetture in gara per l’8^ Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport, che prevede invece un percorso ridotto a due giri sulle stesse prove. In tutto sono 103 gli equipaggi che hanno risposto alla chiamata della Targa.

DUELLO ALLARGATO PER L’ASSOLUTO Doppio Rally di Roma, poi inversione a nord per il Rally Il Ciocco ed ora trasferimento lungo verso la punta dello stivale per un nuovo avvincente episodio del CIR 2020. Le prime uscite hanno detto, fin qui, che per il vertice ci sono due equipaggi favoriti. Da un lato i campioni in carica ed attuali leader con 39 punti Basso-Granai su Volkswagen Polo R5, dall’altra a quota 30 punti Crugnola-Ometto vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo con la vettura di HK Racing il trevigiano Giandomenico Basso ha poi pagato dazio, soprattutto in toscana, non riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato un colpo, ma per puntare al titolo bis dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares. Il varesino Andrea Crugnola intanto convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparata da FPF Sport e dopo lo “Stop&Go” nella Capitale ha inanellato due prestazioni eccellenti, che lo spingono a cercare continuità in Sicilia.

La Targa Florio non sarà però una partita a due. Dice tutt’altro l’elenco iscritti, che riporta molti nomi di driver dal piede pesante, soprattutto sull’asfalto. Come quello di Stefano Albertini che ha fatto vedere al Ciocco, con il terzo posto al suo rientro nel CIR, di avere ancora le carte in regola per puntare alle posizioni che contano. Sarà ancora un tandem tutto bresciano con Danilo Fappani su Skoda Fabia R5 di TamAuto. Dopo una tormentata gara di casa vuole ritrovare la confidenza di Roma il lucchese Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, che sarà ancora sulla Volkswagen Polo R5 di PA Racing insieme a Michele Perna. Ad appena due lunghezze di distacco nella classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua Polo R5, che tornerà ad affrontare “a Cursa” dieci anni dopo la sua unica apparizione, sempre affiancato da Marco Menchini. Ci sarà molta attenzione anche sulla prestazione degli altri aspiranti al titolo Asfalto, come il trevigiano Marco Signor terzo nella speciale classifica con Francesco Pezzoli su Polo R5 di Stepfive Motorsport, il reggiano Antonio Rusce su Citroen C3 R5 insieme a Sauro Farnocchia, il pavese Giacomo Scattolon, con Giovanni Bernacchini su Fabia R5, reduce da una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia, rally valido per la Coppa Rally di Zona. Classe che si arricchisce anche con la presenza dell’altro reggiano Ivan Ferrarotti, lui su R5 ceca insieme a Fabio Grimaldi.