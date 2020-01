Catania, sorpresa Curiale: si toglie dal mercato e promette gol a grappoli

Mosse in uscita – In questo momento il mercato è in una fase di stallo. Nel senso che il Catania si muoverà solo nel caso riesca a piazzare qualche pedina pedina con ingaggio importante. Lodi è sempre in orbita Triestina, Barisic verso Teramo mentre Di Piazza si è allontanato dal Modena che non può soddisfare la richiesta economica del calciatore. Incedibili – Restano a Catania Furlan, Silvestri, Calapai e forse Pinto, i quali hanno avuto richieste da club anche di B ma sono stati giudicati incedibili dalla dirigenza etnea. A sorpresa si è unito alla lista degli incedibili anche Davis Curiale che ha promesso alla società etnea di voler chiudere la stagione in maglia rossazzurra garantendo impegno e soprattutto gol a grappoli. C’è anche l’avallo di Lucarelli e da stasera Curiale rinuncia a Potenza e Teramo per dedicarsi esclusivamente al Catania.

Ufficiale Vicente – Intanto è ufficiale l’arrivo di Vicente. Questo il comunicato: Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente, nato a Cruzeiro do Sul, in Brasile, il 18 febbraio 1989. L’esperto centrocampista ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia e nel 2009/10 con il Portogruaro. Ha giocato nella massima serie in Bulgaria, con il Botev Vraca, ed in Slovenia, vincendo una coppa nazionale con l’ND Gorica nel 2013/14. Dopo l’avvio di carriera in patria nel settore giovanile della Figueirense e con il Campo Grande, Vicente ha debuttato tra i professionisti in Italia, con il Treviso, in B. In cadetteria, il playmaker brasiliano vanta anche un’esperienza con il Padova, caratterizzata dall’approdo alla finale playoff per la promozione in A nel 2011; in terza serie, ha indossato anche le maglie del Como, dell’Akragas e del Melfi. L’atleta sudamericano, che ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021.

[www.itasportpress.it – foto Galtieri]