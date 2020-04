Campobello: Piccole storie quotidiane in questo periodo di Covid-19

Quante volte ci sentiamo dire che i momenti difficili tirano fuori il meglio di ognuno di noi. In verità è un modo di dire totalmente errato, perché il meglio di noi lo abbiamo sempre dimostrato giorno dopo giorno, solo che in condizioni normali siamo troppo presi da stupidaggini e pensieri di nessun valore per renderci conto di quanto siano preziosi e importanti i piccoli gesti quotidiani che moltissime persone, intorno a noi, ci regalano ogni giorno.

Piccoli ma importanti gesti, che in questo momento di bisogno e solitudine collettiva appaiono ancora più preziosi e unici, anche se in realtà quella disponibilità, quella gentilezza c’è sempre stata.

Dai supermercati alle macellerie che finito il loro turno di lavoro consegnano a domicilio senza chiedere un solo euro in più, a chi crea mascherine e le distribuisce in modo del tutto gratuito alla popolazione.

E anche se in questo momento difficile in cui moltissime attività sono costrette a rimanere chiuse, e pur non guadagnando niente continuano a pagare l’affitto per il loro locale, molti non si tirano indietro e continuano a svolgere la loro attività, anche se in modo diverso e a distanza, perché sanno che quel loro piccolo e sincero aiuto può significare molto per chi è costretto a restare a casa.

Un aiuto come quello di Ninfa Pisciotta (foto), giovane ragazza campobellese che da poco ha reso realtà il suo sogno, aprire una palestra di CrossFit tutta sua in questa stupenda cittadina. Anche lei, come molti, non si è tirata indietro e continua a tenere le sue lezioni tramite chat e video con i suoi allievi in modo del tutto gratuito. Mai lo sport da casa è stato così importante come in questi mesi di totale immobilità; e la professionalità e la disponibilità di persone come Ninfa Pisciotta lo rende più semplice e divertente anche per chi vi si dovesse avvicinare per la prima volta.

Un grazie di cuore a tutti voi che mettete il cuore in quello che fate.

Lettore di Campobello News (Antonino Titone)

