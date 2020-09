[Campionato Italiano Velocità Montagna] Il CIVM in Sardegna per la 59^ Alghero – Scala Piccada

Il Campionato Italiano Velocità Montagna approda in Sardegna e dall’11 al 13 settembre sarà la 59^ Alghero – Scala Piccada il 4° round della massima serie tricolore con validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Le vigenti normative sanitarie non permettono la presenza di pubblico, ma gli organizzatori dell’Automobile Club Sassari sono pronti a far vivere ogni fase del week end algherese in live streaming ed in diretta TV, saranno molti i servizi che si susseguiranno a partire dal pomeriggio di venerdì 11 settembre sui canali social @CIVelocitaMontagna e @Scalapiccada e grazie alla collaborazione di Tuttomotorinews su Canale Italia (83 ddt) Sky 821 e MS Channel (Sky 814), oltre ai continui aggiornamenti su acistport.it e Aci Sport TV su YouTube.

Presso il Comune di Alghero, mercoledì 9 settembre, è stato presentato l’evento sportivo che vivrà la fase clou nel fine settimana sardo. Si inizia venerdì 11 con le operazioni preliminari e le verifiche tecniche che si terranno presso il paddock allestito sul Lungomare nell’ampio Piazzale della Pace, stessa location del parco assistenza del Rally Italia Sardegna. Sul lungomare della famosa città dei Bastioni sono organizzate diverse iniziative per far conoscere le tante ricchezze del territorio e della Regione Sardegna in generale. Sabato 12 settembre a partire dalle 10 le due salite di ricognizioni che permetteranno ai concorrenti ammessi al via di prendere familiarità con l’affascinante tracciato. Il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci darà il via a gara 1 alle 10 di domenica 13 settembre, a cui seguirà gara 2 e la premiazione in prossimità del parco chiuso. Il centro servizi della competizione sarà presso il Green Hotel Sporting Club, poco distante dalla linea dello start.