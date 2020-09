[Campionato Italiano Velocità Montagna] Faggioli domina la 59^ Alghero – Scala Piccada

Ha sovvertito i pronostici della vigilia e dopo un attento studio del tracciato e del set Up della Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC, Simone Faggioli ha vinto entrambe le salite di gara ed iscritto per la prima volta il nome nell’albo d’oro della 59^ Alghero Scala Piccada. Il pluri campione fiorentino non è nuovo a della decise prove di carattere che portano l’alfiere Best Lap ad incontenibili acuti dopo delle prove sofferte fatte di regolazioni e raccolta dati per favorire il lavoro delle gomme Pirelli. Faggioli ha portato ora a 4 i suoi successi in CIVM dopo quelli di Popoli. Il tracciato è stato modificato e portato a 5,1 Km ed il vincitore ha realizzato 2’14”44 e 1’15”81 nelle due salite con cui ha debuttato alla gara sarda organizzata dall’Automobile Club Sassari, 4° appuntamento sui sette del campionato italiano Velocità Montagna, che ha avuto validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Sperava di avvicinarsi di più ma ha comunque conquistato altri punti tricolori importanti il trentino Christian Merli sulla Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS. Al portacolori Vimotorsport, assente da Alghero dal 2010, è forse mancato il feeling completo con il tracciato vario e impegnativo dove ogni particolare ha fatto la differenza, sebbene il tenace driver e la Blue City hanno fatto il massimo come le gomme Avon. Adesso Merli condivide il primato dei quattro successi a testa sui quattro round tricolori disputati.

Terza piazza per Diego Degasperi, il trentino vincitore a Alghero nel 2019, che ha fatto tesoro dei riferimenti in suo possesso sull’Osella FA 30 Zytek per attaccare a fondo e contenere l’inseguimento deciso di una altro debuttante sul tracciato come il catanese Domenico Cubeda, immediatamente incisivo su prototipo monoposto gemella.

Presenti i rappresentanti dell’Amministrazione regionale sarda e del Comune di Alghero, oltre agli altri partner pubblici e privati dell’evento riconosciuto come valida ed efficace vetrina per l’intero territorio e la regione. Mario Conoci primo cittadino di Alghero ha sottolineato: -“Grazie all’Automobile Club e ad ACI Sport Alghero si riconferma capitale della promozione, una collaborazione che funziona e che dura negli anni, infatti tra poche settimane tornerà nella nostra città tornerà il Mondiale rally. Una promozione attraverso lo sport non solo per la nostra città ma per l’intera Sardegna”-.

-“Un evento che si conferma un efficace volano per l’intera regione non solo per il territorio – ha affermato Giulio Pes di San Vittorio, Presidente Automobile Club Sassari – la nostra squadra ha reso possibile la ripartenza del motorsport in Sardegna. Abbiamo lavorato nel pieno rispetto delle regole e della prevenzione anti COVD grazie a tutte le figure professionali che hanno contribuito a questo successo per un evento che guarda al futuro con ottimismo e fiducia”-.