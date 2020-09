[Campionato Italiano Velocità Montagna] Armi affilate per la 59^ Alghero – Scala Piccada

Le due manche di ricognizione della 59^ Alghero – Scala Piccada hanno ulteriormente alzato a tensione e l’attesa per le sfide che vivranno la fase clou nella due gare di domani, domenica 13 settembre, quando alle 10 il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci darà il via a gara 1. Una mattinata iniziata sotto la pioggia, che ha gradualmente lasciato spazio al sereno ed al sole che ha accompagnato poi entrambe le manche. Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SC, è stato il miglior interprete del tracciato ora portato a 5.100 metri dopo la modifica della vigilia, con il tempo di 2’17”46 ottenuto in 2^ manche. Il trentino di Vimotorsport, assente dalla Scala Piccada dal 2010, sulla prototipo monoposto ufficiale dotata di gomme Avon, ha lavorato molto con il team Blue City per adeguare il set up al tracciato che alterna tratti estremamente tecnici a parti molto guidate. Ma ad affilare opportunamente le armi è stato anche Simone Faggioli, con solo 74 centesimi di secondo di gap al suo debutto ad Alghero, dove ha raccolto dati importanti per la regolazione della Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SS, con cui il fiorentino di Best Lap ha provato diverse soluzioni di gomme Pirelli, per portare l’affondo e puntare al successo, al riscatto dal ritiro del 2019 e ai punti tricolori che lo dividono da Merli.

Un avvincente duello per le parti alte della classifica è quello che si profila tra il trentino vincitore del 2019 Diego Degasperi ed il catanese Domenico Cubeda, entrambi sulle Osella FA 30 Zytek, con Degasperi che cerca di ottimizzare l’esperienza sul percorso ed il siciliano che vuole colmare il gap del debutto in Sardegna. Per entrare nel novero dei big della gara, come lo sono nel Tricolore, si sono prenotati due arrembanti siciliani come il 21enne siracusano Luigi Fazzino che ha trovato un buon feeling tra il tracciato ed il propulsore turbo dell’Osella PA 2000, oltre all’esperto Franco Caruso, preciso già in prova alla sua prima volta ad Alghero sulla Nova Proto 01-2 Zytek, biposto di classe regina come l’Osella PA 30 Zytek del partenopeo Piero Nappi, privato della prima salita da un problema elettrico, immediatamente risolto dal Team Faggioli. Il tracciato algherese sembra offrire un’ottima possibilità d’espressione all’energica Osella PA 21 Jrb del potentino Achille Lombardi che ne ha subito usato bene il potenziale del motore BMW da 1000 cc.. Mario Satta, miglior piota sardo in prova, il portacolori Porto Cervo Racing ha dovuto risolvere dei problemi d’assetto in vista della gara sulla nuova Osella FA 30 Zytek per ottimizzarne il set up. Alberto Dall’Oglio ha trovato una bona intesa con l’Osella PA 21 EVO Honda del Team Faggioli, con cui il driver veneto è stato il più efficace di gruppo CN ed il ligure Andrea Drago sulla Eerberth ha regolato già al meglio l’assetto per la caccia ai punti di classe 1600.