[Campionato Italiano Velocità Montagna] Annullata la 63^ Salita Monti Iblei

Non si svolgerà l’edizione 2020 della gara siciliana in programma come sesto round del rivisto calendario tricolore

Non si svolgerà l’edizione 2020 della gara siciliana in programma come sesto round del rivisto calendario tricolore

Non si svolgerà la 63^ Monti Iblei. L’apprezzata gara ragusana con centro a Chiaramonte Gulfi, in programma dal 16 al 18 ottobre prossimi, sesta prova nel rimodulato calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna è stata annullata.

Una esigenza emersa dagli enti locali che hanno evidenzaito come in una stagione turistica spostata ed in un momento difficile come quello che tutti stanno attraversando, chiudere l’accesso alla cittadina di Charamanote Gulfi, nota meta turistica, sarebbe stato un limite eccessivo. La fiducia e la collaborazione con la cittadina iblea e l’intero territorio è immutata e si lavora già in prospettiva futura.