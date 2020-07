[Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche] Targa AC Bologna torna il 2 agosto con l’8^ edizione

“Sono tante sia le riconferme che le novità di questa edizione, a partire dalla data della gara, che nella riedizione del Calendario delle competizioni dopo lo stop per il lockdown è caduta in una collocazione prettamente estiva – ha affermato Federico Bendinelli, Presidente AC Bologna. Il nostro staff è, come sempre, al lavoro per offrire a chi sceglierà di passare da Bologna prima di partire per le vacanze o per coloro i quali non potranno godersi un periodo di villeggiatura, un evento tecnicamente di livello, ma anche godibile, soprattutto in questo periodo estivo. Auspichiamo che l’impegno nella realizzazione di questo evento, fortemente voluto dall’Automobile Club Bologna, riscontri una buona partecipazione degli equipaggi che vorranno far uscire le loro storiche dai garage e mettersi alla prova sul percorso di casa nostra. Garantiamo che non se ne pentiranno”.

A Bologna l’appuntamento è fissato per il 2 agosto, data simbolo per la città, con il ritorno di TARGA AC BOLOGNA, gara organizzata direttamente dall’Automobile Club Bologna, che quest’anno è giunta all’8a edizione.

TARGA AC BOLOGNA anche quest’anno si svolgerà in una sola giornata. Il sabato dedicato alle ‘Verifiche tecniche’, mentre quelle ‘Sportive’ saranno svolte online in ossequio al Protocollo generale di prevenzione dal contagio, istituito da ACI Sport, per evitare gli assembramenti.

Le iscrizioni sono APERTE, chiuderanno LUNEDI’ 27 LUGLIO 2020.

Anche in questa edizione abbiamo disegnato un percorso che esprime al meglio i caratteri distintivi della nostra gara: tecnicità e bellezza paesaggistica. Come in tutte le edizioni offriremo agli equipaggi scorci “da cartolina”.

Riconfermata la scelta di non utilizzare piazzali, zone industriali e ripetizioni, offriremo ai concorrenti, invece, solo tratti su strada per mostrare loro di quali percorsi è capace l’Appennino Bolognese”.

La gara prenderà il via DOMENICA 2 AGOSTO dall’Admiral Park Hotel di Zola Predosa e, attraverso le colline di S. Lorenzo, nel Comune di Monte San Pietro, per giungere nella municipalità di Crespellano di Valsamoggia. Attraverserà Monteveglio e la località di Pignoletto, fino ad arrivare a Castelletto di Serravalle, dove è prevista una breve tappa nella piazza centrale. La carovana riprenderà, poi, alla volta di Montombraro per giungere ai piedi dei “preistorici” Sassi di Rocca Malatina, imponenti rocce d’arenaria risalenti al medio Miocene. Da qui, percorrendo il nostrano borgo di Montalbano e il Comune di Zocca, si giungerà in altura, dove, nel fresco delle colline, è fissata la sosta per il pranzo.

Sulla via del ritorno è prevista la tappa per il ‘Controllo Timbro’ a Bazzano di Valsamoggia, prima del rientro in hotel per scoprire quale equipaggio si è aggiudicato il trofeo dell’8a edizione della Targa AC Bologna.