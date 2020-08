Campionato Italiano Assoluto: oggi si assegna il tricolore a Caorle

Il main draw della finale scudetto di Caorle ha assegnato i primi pass per le semifinali, in programma nella mattinata di domani, dopo un sabato di sfide che hanno mostrato grande beach volley alla PiterPan Arena di Caorle. La skyball di Adrian Carambula è riuscita a contrastare il vento che ha accompagnato le ultime gare pomeridiane, portando la coppia formata dall’italo-uruguaiano e da Enrico Rossi in semifinale dove domani incontreranno la vincente del sesto turno perdenti tra Paolo Ingrosso e Marco Caminati contro Francesco Vanni e Andrea Lupo con quest’ultimo che è uscito sconfitto dalla sfida tutta in famiglia contro suo fratello Daniele insieme a Paolo Nicolai nel quarto turno vincenti. Gli azzurri, giunti in semifinale dopo un percorso netto nel tabellone vincenti, così come gli altri semifinalisti, incontreranno la vincente del quinto turno perdenti tra Alfieri-Sacripanti, che nella prossima stagione indoor giocheranno insieme nel campionato indoor di A3, e Abbiati-Andreatta alla ricerca di conferme nel campionato italiano dopo la vittoria di Lubiana. Con l’assenza di Alex Ranghieri ai nastri di partenza, e l’eliminazione di Matteo Ingrosso nella giornata di oggi, sarà uno scudetto da cucire sulle canotte di una nuova coppia quello che sarà assegnato domani nella finalissima delle 17 in diretta su Raisport web (e differita Raisport HD alle 23) con il racconto di Marco Fantasia e Giulia Pisani. A precedere la finale maschile, alle ore 16 sempre in diretta Raisport web (e differita Raisport HD alle 22) ci sarà quella femminile che attende di conoscere le coppie protagoniste dopo le ultime sfide di domani a partire da quelle valide per il quinto turno perdenti, ultima chanche per rientrare in semifinale, dove ha già ottenuto acces so la coppia azzurra Menegatti-Orsi Toth, che ha dovuto sudare non poco oggi per avere la meglio nel derby azzurro con Varrassi-They. Le aviere del beach volley attendono la vincente della sfida tra Godenzoni-Saguatti contro le altre azzurrine Scampoli-Bianchin, mentre già certa di un posto in semifinale è la coppia Breidenbach-Benazzi che affronterà alle 11 (semifinali in diretta Raisport HD e youtube FIPAV) la vincente di Toti-Zuccarelli contro Varrassi-They.

I risultati di ieri e il programma di oggi

Femminile

I risultati di ieri

3v: M. Menegatti-V. Orsi Toth – V. Cali -E. Annibalini 2-0, D. Varrassi -C. They – M. Lantignotti -F. Michieletto 2-0, G. Toti -A. Zuccarelli – S. Breidenbach -G. Benazzi 0-2, C. Scampoli -M. Bianchin – A. Gradini -J. Allegretti 2-0.

4v: M. Menegatti-V. Orsi Toth – D. Varrassi -C. They 2-1, S. Breidenbach -G. Benazzi – C. Scampoli -M. Bianchin 2-0.

2p: A. Piccoli -S. Rottoli – S. Franzoni -C. Batori 2-1, M. Ferrario-E. Chiappetta – D. Allegretti -E. Ditta 1-2, M. Foresti -M. Longobardi – G. Godenzoni -G. Saguatti 0-2, A. Mattavelli-M. Tega – S. Boscolo -G. Boscolo 0-2, V. Gottardi-N. Ferrarini – S. Aime -S. Cimmino 2-1, F. Montanari-P. Chimetto – S. Giacosa -V. Pico 0-2, A. Eaco -A. Pratesi – E. Colombi -C. Ferraris 2-1, M. Masiero-N. Flaviani – G. Gianandrea -J. Luca 2-1.

3p: A. Piccoli -S. Rottoli – D. Allegretti -E. Ditta, G. Godenzoni -G. Saguatti – S. Boscolo -G. Boscolo, V. Gottardi-N. Ferrarini – S. Giacosa -V. Pico, A. Eaco -A. Pratesi – M. Masiero-N. Flaviani.

4p: D. Allegretti -E. Ditta – M. Lantignotti -F. Michieletto 1-2, G. Godenzoni -G. Saguatti – V. Cali -E. Annibalini 2-0, S. Giacosa -V. Pico – A. Gradini -J. Allegretti 2-1, A. Eaco -A. Pratesi – G. Toti -A. Zuccarelli 1-2.

5p: M. Lantignotti -F. Michieletto – G. Godenzoni -G. Saguatti 0-2, S. Giacosa -V. Pico – G. Toti -A. Zuccarelli 0-2.

Il programma di oggi

6p: G. Godenzoni-G. Saguatti – C. Scampoli-M. Bianchin, G. Toti-A. Zuccarelli – D. Varrassi-C. They.

Semifinali (ore 11 diretta Raisport HD e youtube FIPAV): M. Menegatti-V. Orsi Toth – Vincente (G. Godenzoni-G. Saguatti-C. Scampoli-M. Bianchin), S. Breidenbach -G. Benazzi Vincente (G. Toti-A. Zuccarelli-D. Varrassi-C. They)

Finale 3/4 (ore 13.45 diretta youtube FIPAV)

Finale 1/2 (ore 16 Diretta RaiSport Web. Differita RaiSport HD ore 22)

Maschile

I risultati di ieri

3v: D. Lupo-P. Nicolai-M. Alfieri-M. Sacripanti 2-0, F. Vanni-A. Lupo-M. Cecchini-F. Geromin 2-0, F. Margaritelli-A. Marta-A. Abbiati-T. Andreatta 1-2, J. Windisch-S. Cottafava-E. Rossi-A. Carambula 0-2.

4v: D. Lupo-P. Nicolai-F. Vanni-A. Lupo 2-0, A. Abbiati-T. Andreatta-E. Rossi-A. Carambula 0-2.

2p: S. Tarocco-P. Allesch-S. Chinellato-F. Michieli 0-2, A. Tava-G. Amaro-G. Dal Corso-M. Viscovich 0-2, M. Raisa-M. Luisetto-M. Camozzi-A. Carucci 0-2, F. Mengo-M. Mengo-E. Ceccoli-M. Ingrosso 1-2, A. Garghella-M. Galli-D. Benzi-P. Ficosecco 0-2, S. Fioretta-A. Major-A. Storari-F. Terranova 0-2, A. Di Silvestre-T. Marchetto-P. Ingrosso-M. Caminati 0-2, O. Pettiti-P. Goria-D. Tailli-G. Titta 0-2.

3p: S. Chinellato-F. Michieli-G. Dal Corso-M. Viscovich 1-2, M. Camozzi-A. Carucci-E. Ceccoli-M. Ingrosso 0-2, D. Benzi-P. Ficosecco-A. Storari-F. Terranova 2-1, P. Ingrosso-M. Caminati-D. Tailli-G. Titta 2-0.

4p: G. Dal Corso-M. Viscovich-M. Cecchini-F. Geromin 2-0, E. Ceccoli-M. Ingrosso-M. Alfieri-M. Sacripanti 1-2, D. Benzi-P. Ficosecco-J. Windisch-S. Cottafava 2-1, P. Ingrosso-M. Caminati-F. Margaritelli-A. Marta 2-0.

5p: G. Dal Corso-M. Viscovich-M. Alfieri-M. Sacripanti 0-2, D. Benzi-P. Ficosecco-P. Ingrosso-M. Caminati 1-2.

Il programma di oggi

6p: M. Alfieri-M. Sacripanti – A. Abbiati-T. Andreatta, P. Ingrosso-M. Caminati – F. Vanni-A. Lupo.

Semifinali (ore 12 diretta Raisport HD e youtube FIPAV): D. Lupo-P. Nicolai – Vincente (M. Alfieri-M. Sacripanti-A. Abbiati-T. Andreatta), E. Rossi-A. Carambula – Vincente (P. Ingrosso-M. Caminati-F. Vanni-A. Lupo).

Finale 3/4 (ore 14.45 diretta youtube FIPAV)

Finale 1/2 (ore 17 Diretta RaiSport Web. Differita RaiSport HD ore 23)

– Informazioni

Come seguire la tappa di Caorle

Femminile: https://beachvolley.federvolley.it/node/35726

Maschile: https://beachvolley.federvolley.it/node/35725

Social

Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter @ItaBeachVolley

Copertura TV

Le telecamere di Rai Sport HD seguiranno la finale scudetto del Campionato Italiano di beach volley a Caorle. Le voci di Marco Fantasia e di Giulia Pisani racconteranno domenica 30 agosto sul canale sportivo RAI dal campo centrale due semifinali (una maschile ed una femminile dal campo centrale) e le finali scudetto (maschile e femminile) mentre sarà possibile seguire le altre semifinali e le finali per il terzo posto sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

Le gare principali delle prime due giornate di Main Draw, in programma venerdì e sabato, saranno trasmesse sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

Montepremi Finale Scudetto 30000 euro.

